Tatar, Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Yücetürk ve beraberindeki heyeti kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Engelliler Haftası dolayısıyla Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk ve beraberindekileri kabul etti

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, imkanlar ölçüsünde derneklere her zaman destek olunduğunu ifade ederek, “Sizlerin sıkıntıları, bizlerin de sıkıntılarıdır. Önemli olan engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak ve toplumun her alanında yer bulmaları için gerekli yasal düzenlemeleri yapabilmektir” dedi.

Kıbrıs Türk halkının konu ile ilgili hassasiyete sahip olduğunu dile getiren Tatar, Özel Eğitim Yasası da dahil olmak üzere gerekli düzenlemelerin yapılmasının ve teknoloji imkanlarından da yararlanarak engelli bireylerin hayatının kolaylaştırılması için yapılması gerekenlerin gündemde tutulduğunu kaydetti.

Tatar, KKTC Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi Başkanı Ahmet Akdeniz’in yürüttüğü çalışmalarla Cumhurbaşkanlığı olarak bu konu ile ilgili oluşturulan hassasiyetle engelli bireylere sahip çıkmayı hedeflediklerini anlattı.

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk ise, federasyonun resmi tescilinin gerçekleştiğini belirterek uluslararası kaydın da onaylanma aşamasında olduğunu açıkladı.

Kabulde, KKTC Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi Başkanı Ahmet Akdeniz de hazır bulundu.