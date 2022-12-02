Tatar, Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu’nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 3 Aralık Dünya Engelliler ve Dayanışma Günü dolayısıyla Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu’na bağlı dernek başkan ve üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, 3 Aralık Dünya Engelliler ve Dayanışma Günü dolayısıyla Kıbrıs Türk Görmezler Derneği Başkanı Derviş Yücetürk, Kıbrıs Türk Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Melek Çaluda, Engelli Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Refia Arı ve Umut Otizm Derneği Başkanı Mustafa Özerdem ve dernek üyeleri Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a nezaket ziyaretinde bulundu ve yaşanan sorunları aktardı.

Özel Eğitim Yasası’nın Cumhurbaşkanı’nın desteğiyle Meclis’ten geçtiğini belirten dernek üyeleri Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkür etti. İstihdam sorununun bir an önce giderilmesinin, Engelliler Dairesi’nin kurulması ve Engelsiz Yaşam Merkezi’nin açılmasının önemine işaret edildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabuldeki konuşmasında, yıllardır engelli bireylerin sorunlarının giderilmesi için gayretlerini sürdürdüğünü ve sürdürmeye devam edeceğini belirterek, Cumhurbaşkanlığı makamında da bu konuların takipçisi olarak gündeme gelen sıkıntıların aşılması için ilgili makamlarla görüşmeler yaptığını söyledi.

KKTC’de, sosyal devlet anlayışıyla imkanlar ölçüsünde sıkıntıların aşılması için özellikle engelliler konusunda büyük bir duyarlılık olduğunu ifade eden Tatar, gerekli yasal düzenlemelerin de yapılmaya çalışıldığını kaydetti ve Özel Eğitim Yasası’nın Meclis’ten geçtiğini şimdi ise gerekli tüzüklerin yapılarak gerekli adımların atılması konusunda yürütülecek çalışmaların takipçisi olacağını belirtti.

Ahmet Akdeniz başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi’nin yürüttüğü çalışmalara da değinen Cumhurbaşkanı Tatar, her türlü engelin aşılması için elden gelenin yapılmasının öneminin altını çizdi.

Yasaların öngördüğü şekilde imkanlar ölçüsünde istihdam konusunun görüşüleceğine de değinen Cumhurbaşkanı Tatar, “Engelli bireylerin meseleleri bizim de meselemizdir. Tüm engellerin ortadan kalkması için gayretlerimizi bu anlayışla sürdürüyoruz” dedi. Cumhurbaşkanı Tatar, federasyonun ve Kıbrıs Türk halkının bu önemli konuda büyük hassasiyet gösterdiğini de sözlerine ekledi.