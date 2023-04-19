Tatar: “Kıbrıs Türk halkı, her zaman kendi kültürü ve başarısıyla var olmaya devam edecektir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın (KKTC CSO) Cumhurbaşkanlığı Fidan Çocuk Korosu ve Orkestrası ile Adanın Yüzleri Çocuk Korosu’nun Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirdiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konserini izledi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı himayesindeki proje kapsamında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar öncülüğünde, fırsat eşitliği yaratmak amacıyla özel çocuklardan kurulan Cumhurbaşkanlığı Fidan Çocuk Korosu ve Orkestrası’nın KKTC CSO ile bu yıl ikinci kez sahne aldığı konserde Adanın Yüzleri Çocuk Korosu da konuk koro olarak yer aldı.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptığı konuşmada, başta Fidan Çocuk Korosu ve Orkestrası’nın oluşumuna öncülük eden eşi Sibel Tatar’a ve katkı koyan herkese teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın kuruluşundan beri olağanüstü bir gayret göstererek KKTC’nin sesi olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, bütün çocukları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar; “Siz bizim gururumuzsunuz. KKTC ve Kıbrıs Türk halkı, her zaman kendi kültürü ve başarısıyla var olmaya devam edecektir. Şampiyon meleklerimizi de asla unutmayacağız. Nefes aldığımız sürece onlar bizim her zaman yüreğimizde yaşayacaktır” diyerek bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Ali Hoca yönetiminde 300 çocuğun sahne aldığı konserin koro şefliğini Bahar Gökhan, Erkan Dağlı, Pembe Gürtekin ve Bilge Özaydan yaptı.