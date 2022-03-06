Tatar: “Kıbrıs Türk halkının geleceği, kurum ve kuruluşların desteğiyle devam edecektir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bağımsız Şoför Okulları Birliği’nin Gönyeli Belediyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen 5. Olağan Genel Kurulu’na katıldı.

Genel kurulda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Tatar, şoför okullarında görev yapan eğitmenlerin, ülke ve insanlar için yaptığı icraatların ve hedeflerin önemine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Tatar, sürücü adaylarının aldığı eğitimin, güvenli bir trafik akışı ve insan hayatı açısından çok önemli olduğunu söyledi.



“GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE YOLLARDA SÜRÜŞ YAPILABİLMESİ VE ÜLKEMİZİN KALKINMASI İÇİN DE ÜZERİMİZE DÜŞEN GÖREV NE İSE YAPACAĞIZ”



Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar şunları kaydetti:

“Bu çalışmaları büyük fedakârlıklarla yapıyorsunuz. Bugün bu ülkede ehliyet alan insanlar, sizin okullarınızdan ders almakta ve tecrübelerinizden faydalanmaktadır. Çok sayıda yabancının da ülkemize geldiğini görüyoruz. Son aylarda meydana gelen trafik kazalarına baktığımızda, özellikle okumak için ülkemize gelen öğrencilerin ehliyetleriyle ilgili bir çalışma yapılması gerektiği kanaatindeyim. Disiplinli bir şekilde bu konuyla ilgili yasal düzenlemelerin yapılması gerekir. Ehliyet müfettişlerinin de dikkatli olması gerekir. Bu önemli bir sektördür. KKTC’nin yollarındaki trafik akışı ve insanların güvenliği çok önemlidir. Bu çatı altında, birlik ve beraberliği sağlayanları tebrik ederim. Trafiğe çıkmadan önce sürücünün bazı eğitimlerden geçmesi fevkalade önem arz etmektedir.

Tamire ve aydınlatmaya ihtiyacı olan yollarımız vardır. İnşallah yollarımızın kalitesi de artacaktır. Ekonomik sıkıntılar içinde yaptığınız çalışmalarda size başarılar diliyorum. Bu dönemi hep birlikte atlatacağız. KKTC’nin varlığı ve geleceği için Anavatan Türkiye’nin de desteğiyle bütün bu zorlukları aşacağız. Kıbrıs Türk halkının geleceği, kurum ve kuruluşların desteğiyle devam edecektir. Şoför okullarının da geçmişinde tecrübe ve bilgi vardır. Güvenli bir şekilde yollarda sürüş yapılabilmesi ve ülkemizin kalkınması için de üzerimize düşen görev ne ise yapacağız.”