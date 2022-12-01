Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Kıbrıs Türk halkının ve Kıbrıs’ın geleceğini yalnızca Rum tarafının rızasına bırakma dönemi artık sona ermiştir” dedi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar, Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Badara Alieu Joof ile görüşmesine ve Gambiya’ya davet edilmesine yönelik açıklama yaptı.

Dün gerçekleşen görüşmede iki ülke arasındaki iş birliğinin her alanda çok daha ileri noktalara taşınmasına yönelik ortak irade ortaya konduğunu kaydeden Tatar, bunun Anavatan Türkiye’yle tam bir uyum içerisinde ortaya koyulan yeni siyasetin dünyada kabul görmeye başlamasının işaretlerinden sadece bir tanesi olduğunu söyledi.

- “İçerikli çalışma yapılarak, bir mutabakat zaptı çerçevesi ortaya çıkarılacaktır”

Tatar, Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye gelen Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Joof’un gerçekleştirdiği ziyaret ve şahsına yapılan iadei ziyaret davetinin, iki devletin çıkarına olacak şekilde hazırlık yapılarak gerçekleşmesinin arzulanmasının ayrı bir öneme haiz olduğunu ifade etti.

Yılbaşının ardından, ilk aylarda gerçekleşmesi planlanan bu ziyaret öncesinde teknik heyetlerin ve ilgili bakanlıkların iş birliği alanlarında somut sonuçlar alınmasına yönelik, gerekli olan içerikli çalışmayı yaparak ortaya bir mutabakat zaptı çerçevesi çıkartacaklarını dile getiren Tatar, şunları kaydetti:

“KKTC, dış dünyayla temaslarına büyük önem vermektedir. Müktesep haklarımızın ortaya çıkmasıyla kurulan ortaklık cumhuriyetinden silah zoruyla atılmamızın ardından yaratılan yapay statüyle Kıbrıs Rum tarafının haksız bir şekilde tüm adayı temsil etmesine çanak tutanlar, Cumhurbaşkanı olarak seçilmemin ardından ortaya koyduğumuz vizyonla gerçeklik temelinde bir uyanış yaşamaktadır.

Güttüğümüz siyaset, gerçeklik temeline oturtulmuş bir siyasettir. Kıbrıs Adası’na dair konuların konuşulduğu ortamlara katılımımızı bile engelleyen oldubittilere bu dönemde yüksek sesle yanıt veriyoruz”

- “Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda yaptığı çağrıyı bir milat olarak değerlendirmekteyiz”

Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu’nda gerçekleştirdiği konuşmada, KKTC’nin resmî olarak tanınması için yaptığı çağrıyı bir milat olarak değerlendirdiklerini vurgulayarak, “Kıbrıs Türk halkının ve Kıbrıs’ın geleceğini yalnızca Rum tarafının rızasına bırakma dönemi artık sona ermiştir” dedi.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapmış olduğu tarihi çağrının ardından devletimizin Anayasa’sında yer alan ismiyle Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye sıfatıyla kabul edilmesi ayrı bir öneme sahiptir” diyen Tatar, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsünün tanınması ve adadaki iki mevcut devlet arasında bir işbirliği ilişkisini tesis edecek yeni siyasete ve çözüm önerilerine Rum tarafının olumlu yanıt vereceği yerde, gerginliği tırmandırıcı tek yanlı faaliyetlere ve silahlanmaya devam ettiğini belirtti.

Tatar, “İşte bu noktada, başta BM ve AB olmak üzere diğer ülkelerden beklentimiz, müktesep eşitliğimizin gereği olarak Rum tarafını uyarmaları ve egemen eşitliğimiz ile eşit uluslararası statümüzü teyide zorlamalarıdır” diye konuştu.