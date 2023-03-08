Tatar: “Kıbrıs Türk kadını ekonomik ve sosyal hayatta yer almaya devam ediyor”

8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve Gİ-KA KOOP’un kuruluşunun ikinci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Gİ-KA KOOP İstasyonu üretim, satış ve eğitim merkezinin tanıtım etkinliğine katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk kadınının tüm olumsuzluklara ve haksızlıklara rağmen başarılarıyla ekonomik ve sosyal hayatta yer almayı sürdürdüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar, etkinlikte yaptığı konuşmada, uzun zamandır süren bir projenin bugün tarihi bir binada, Gİ-KA KOOP’un açılışında bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti paylaşarak, başta Gİ-KA KOOP Başkanı İçim Çağıner Kavuklu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür edip başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar bu etkinliğin, bölge kadınlarının girişimleri sonucu kadınlarımızın neleri başarabileceğinin ve kooperatif çatısı altında birlikten güç doğduğunun bir göstergesi olduğunu belirterek tüm kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı.

KKTC’nin yararına tarihi binaların değerlendirilmesinin de önemli bir gelişme olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, binanın değerlendirilmesinde emeği geçenleri de tebrik etti.