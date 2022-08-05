Tatar: “Kıbrıs Türk kadını, farklı alanlarda yeni fikirler üreterek başarılı işlere imza atmaktadır”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) ve KKTC Telsim iş birliği ile düzenlenen “Kıbrıs’ın Cevherleri” projesinin tanıtım etkinliğine katıldı.

Acapulco Hotel’deki etkinlikte konuşan Tatar, “Kıbrıs’ın Cevherleri” projesine hayat veren GİKAD ve KKTC Telsim-Vodafone yetkililerini kutlayarak, Kıbrıs Türk kadınının farklı alanlarda yeni fikirler üreterek başarılı işlere imza attığını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Tatar, Azerbaycan heyetiyle GİKAD yetkililerinin kuracağı ilişkilerle iki ülke arasındaki bağların güçleneceğine inanç belirterek Azerbaycan ve KKTC halkının gönüllerinin bir olduğunu söyledi.

Aynı soydan gelen Türk dünyasının, gönül birliği ile milli değerlerine sahip çıkarak varlığını, birlik ve beraberlik içerisinde sürdüreceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, etkinliğe katkı koyanlara teşekkür etti.

Etkinlikte Lapta, Güzelyurt, Lefke, Serdarlı ve Büyükkonuk’ta çekimleri tamamlanan kısa filmlerin gösterimi de yapıldı.