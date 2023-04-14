Tatar: “Kıbrıs Türk sanatına emek veren sanatçılarımızın ve sanatseverlerin Dünya Sanat Günü’nü kutluyorum”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sanata emek verenlerin ve sanatseverlerin Dünya Sanat Günü’nü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre Tatar Dünya Sanat Günü mesajında sanata ve sanatçıya her koşulda destek olmaya devam edeceğini ve bunun öncelikleri arasında olduğunu da vurguladı.

Tatar mesajında şunlara yer verdi:

“Leonardo Da Vinci’nin doğum günü olan 15 Nisan, tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de Dünya Sanat Günü olarak kutlanmakta, sanatın toplumsal ve insan yaşamındaki rolüne dikkat çekilmektedir.

Ülkemizin sanat yaşamında, kullandıkları evrensel dil, üslûp ve sergiledikleri yaratıcılıklarıyla hem toplumsal meselelere değinen hem de yaşamın derin dehlizlerini bize aktaran sanatçılarımızın varlığı, ülkemizin düşünsel dünyasının olmazsa olmazıdır.

Bireylere toplumsal aidiyetin önemini aşılayan, eleştirel düşünceyi geliştirerek insanlığa, olaylara farklı açıdan bakılabilmesini öğreten sanat sayesinde toplumumuz, manevi değerlerini güçlendirerek düşünsel ve kültürel kimliğini geliştirmeye devam edecektir.

Sanata ve sanatçıya her koşulda destek olmaya, koşullar el verdiğince devam edeceğimi, bunun önceliklerim arasında olduğunu vurgulamakta fayda görüyorum.

Her zaman altını çizdiğim üzere, Kıbrıslı Türklere uygulanan insanlık dışı ambargoları ve kısıtlamaları aşmamızın en etkili yollarından biri de sanatın bütünleştirici, evrensel üslûbu ve dilidir.

Global ölçekte nitelikli çalışmalara imza atan sanatçılarımızın uğraşları, bu bağlamda ülkemizin tanıtımı ve varlığımızın vücut bulmuş halinin ta kendisidir, hepsine teşekkür ediyorum.

Kıbrıs Türk sanatına emek veren sanatçılarımızın ve sanatseverlerin Dünya Sanat Günü’nü kutluyor ve esenlikler diliyorum.”