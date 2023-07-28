Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı Kaan Kutlay ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabuldeki konuşmasında, teknolojinin gelişmesiyle küreselleşen dünyada toplanan verilerin yönetiminin de önemli olduğuna dikkat çekerek, bu verilerin özel haklara uygun bir şekilde yönetilmesi gerektiğini söyledi.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun kurulmasıyla birlikte yeni bir dönem başladığını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, devletin kurum ve kuruluşlarıyla daha da güçlenmesi, devlete güven duyulması, uluslararası ticaretin önünün açılması, yatırımcılara güven verilmesi ve özel bilgilerin korunması için gerekli mevzuatların hazırlanması gerektiğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Tatar, kurulun devlet kurumlarıyla işbirliği yaparak bilgilerin toplanması ve kurul aracılığıyla kullanılmasının ülkede yaşayanlar, yerleşmeye, çalışmaya ve okumaya gelenler için önemli olduğunu kaydetti

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı Kaan Kutlay da konuşmasında, kurulun 2007 yılında kurulduğunu, 2019 yılında aktif olduğunu ve 2’nci dönem yönetimin bir süre önce görev aldığını söyledi.

Kaan Kutlay, kişisel verilerin dünyada çok önemli olduğunu, bu nedenle korunması gerektiğine dikkat çekerek, sakıncalı yerlerin eline geçmemesi gerektiğini vurguladı.

Amaçlarının kamu ve özeldeki verilerin toplanması ve kişilerin izni olmadan dağıtımının önüne geçilmesi olduğunu anlatan Kutlay, yaptırım güçlerinin artması için tüzük değişikliği yapılması gerektiğini ifade etti.

KKTC’nin dünyaya açılmasının önemine dikkat çeken Kutlay, yurtdışındaki firmaların ülkede iş yapması amacıyla verilere ihtiyacı olduğunu, bu veriler için ücret karşılığında izin transfer ruhsatı alınması gerektiğini aktardı.

Şartlardan dolayı kurulun aktif hale gelmediğini dile getiren Kutlay, veri toplamak için kurula başvurulması gerektiğini, tüzüklerin hazırlanınca kurulun daha aktif olacağını kaydetti.