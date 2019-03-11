Tatar: "Kızılyürek için yapılan propagandalar KKTC'nin imajı bakımından doğru değildir"

Ana muhalefet UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, İçtüzüğün 62. maddesi uyarınca AP Parlamentosu seçimlerinde AKEL’den aday olan Niyazi Kızılyürek’in KKTC’deki seçim propagandası hakkında konuştu.

Tatar, Niyazi Kızılyürek’in KKTC’de AKEL’in diğer adaylarıyla birlikte seçim propagandası yapmasını eleştirdi.

“Bize göre bu bir aldatmacadır. Rum tarafının bizim iki sandalyemizi işgal etmesi meselesi vardır. Bu algı operasyonu doğru değildir. KKTC’yi zafiyete uğratacak bir meseledir” diyen Tatar “Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı neden Niyazi Kızılyürek’le birlikte görülüyor? AKEL’e destek veriyor gibi görünüyor? Neden CTP adayları Kızılyürek’le kapı kapı gezerek seçim propagandası yapıyor?” diye sordu.

BRT’nin Kızılyürek’in seçim propagandası için özel yayınlar yaptığını ve bunun toplumda kabul görmediğini savunan Tatar, “Demokrasi, çok seslilik güzel ama böyle bir olaya yönelik özel program yapılması KKTC’nin imajı, duruşu, bakışı, görüşü ve halkın beklentileri bakımından doğru değildir” dedi.

“Bu hükümet, al gülüm, ver gülüm. BRT, hükümetin atadığı insanlar tarafından yönetiliyor” diyen Tatar, hükümet ortaklarına “neden bu kadar sessiz kalıyorsunuz” diye sorarak bunun kabul edilebilir olmadığını söyledi.

Tatar, hassasiyetleri olan partilerin olanlara ilgi göstermediğini ileri sürerek, onları da eleştirdi.