Tatar: “KKTC devletinin, yurttaşlarının hak ve hukukunun takipçisi olacağının altı, tarafımca büyük bir kararlılıkla çizilmiştir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsias Otel başta olmak üzere KKTC yurttaşlarının enkaz altında yaşamını yitirdiği her bir binayla ilgili soruşturma ve adalet talebinin yineleyerek, KKTC devletinin, yurttaşlarının hak ve hukukunun takipçisi olacağının altını kararlılıkla çizdiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Kamu vicdanını derinden kanatan, toplumumuzda büyük bir infial yaratan bu felaketin sorumlularıyla ilgili adalet yerine bulana kadar yürütmekte olduğum ikili temaslara devam etmekten asla imtina etmeyeceğimi değerli halkımla paylaşmak istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Tatar, yayınladığı yazılı açıklamayla Türkiye’deki depremlerin 14'üncü gününde, yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Tatar açıklamasında şunları kaydetti:

“Asrın felaketi olarak adlandırılan deprem felaketinin ikinci haftasını geride bırakmış bulunuyoruz. Onlarca vatandaşımızın yanı sıra Türkiye’de on binlerce insanın da yaşamını yitirdiği afetin ilk dakikalarından itibaren Cumhurbaşkanlığı’nda oluşturulan kriz masasında, yaşanan felaketin etkisini asgariye indirmek adına büyük bir sorumlulukla yoğun mesai gerçekleştirilmiştir.

TC Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’la gerçekleştirdiğim telefon trafiğinde, İsias Hotel başta olmak üzere yurttaşlarımızın enkaz altında yaşamını kaybettiği her bir binayla ilgili makamlarımızın soruşturma ve adalet talebi yinelenmiş, KKTC Devleti’nin, yurttaşlarının hak ve hukukunun takipçisi olacağının altı, tarafımca büyük bir kararlılıkla çizilmiştir.

Türkiye Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, görüşmemizde konuyla yakından ilgilenip gereğinin yapılacağın dikkat çekerek gerekli makamlara direktiflerini iletmiştir.

Başkanlık ettiğim Bakanlar Kurulu’nda alınan kararlara istinaden, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’ne, Adıyaman Valiliği’ne, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı’na İsias Otel’in çökmesiyle ilgili adli soruşturma başlatılması ve binanın enkazı kaldırılmadan numune alınması yönündeki taleplerimize ek olarak şahsım tarafından ilgili makamlarla gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Türkiye Cumhuriyeti konuyla yakından ilgilenmiş, İsias Hotel’de yaşanan yıkımın sorumluları tutuklanarak yargı sürecinin ilk adımları atılmıştır.

Hukuken yürütülecek sürecin her adımını, Cumhurbaşkanı olarak büyük bir titizlik ve sorumluluk duygusuyla yakinen takip etmekte kararlı olduğumu, bunun kaybettiğimiz insanlara ve değerli ailelerine karşı vicdani bir yükümlülük olduğuna vurgu yapmak istiyorum.

Kamu vicdanını derinden kanatan, toplumumuzda büyük bir infial yaratan bu felaketin sorumlularıyla ilgili adalet yerine bulana kadar yürütmekte olduğum ikili temaslara devam etmekten asla imtina etmeyeceğimi değerli halkımla paylaşmak istiyorum.

Öte yandan, KKTC’nin tüm kurumlarıyla, bilimin ışığında teknolojiyi ve dünyayı daha da yakından takip ederek, her olasılığa hazır, her koşulda aktif, hızlı ve sistemli sahip olduğu çalışma mekanizmasını daha da ileri noktalara taşıması önemli bir gerekliliktir.

Cumhurbaşkanlığı’nda uzmanlarla gerçekleştirdiğimiz toplantılar ışığında afet risklerinin azaltılması, toplumun afet ve acil durumlarla ilgili farkındalığının artırılarak doğru davranış biçimlerinin geliştirilmesi ve ilgili mevzuatlarla ilgili gerçekleştirmekte olduğumuz kapsamlı toplantılara devam edileceğinin altını çizerken insanımızın can ve mal güvenliğiyle ilgili atılacak olan her türlü siyasi adımın destekçisi olacağımı vurgulamakta fayda görüyorum.”