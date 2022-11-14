Tatar: “KKTC, Doğu Akdeniz’de parlayan bir yıldız olacaktır. Bundan kuşkum yoktur”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, devletten, egemenlikten, Türkiye'nin garantörlüğünden ve Türk askerinden vazgeçilmeyeceğini vurgulayarak, “KKTC'yi daha da yüceltip, Anavatan Türkiye ile birlikte yolumuza devam edeceğiz” dedi.

KKTC’nin 39’uncu kuruluş yıl dönümü kutlamaları Cumgurbaşkanı Ersin Tatar'ın Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda (BRTK) yaptığı konuşma ile başladı.

Konuşmasına, “Kahraman Kıbrıs Türk halkı, değerli kardeşlerim. Bugün 15 Kasım. Bugün, kan ve can pahasına kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 39’uncu Yıldönümü. Bugün, özgürlük, bağımsızlık ve egemenlik mücadelemizin Cumhuriyet ile taçlandığı gün. Bugün, Kıbrıs Türk halkının en büyük bayramı. Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun” ifadeleriyle başlayan Cumhurbaşkanı Tatar, " KKTC’nin temellerinde alın teri, emeği ve büyük fedakarlıkları bulunan kahraman halkımızı en içten duygularımla selamlarken, özgürlük liderimiz Dr. Fazıl Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf R. Denktaş ile dava arkadaşlarını, bu kutsal mücadelede şehit düşen Mücahit ile Mehmetçiklerimizi rahmet ve minnetle anar, gazilerimize şükranlarımı sunarım" şeklinde konuştu.

“Bugün kendi vatanımızda, kendi bayrağımızın gölgesi altında özgür, bağımsız ve egemen olarak yaşıyorsak, bunu halkımızın destansı direnişine, şehitlerimize ve her zaman yanımızda olan Anavatan Türkiye’nin yardım ve desteğine borçluyuz. Bunları unutmamız asla mümkün değildir” diyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin halkın onuru ve vatan bildiği topraklarda yaşam teminatı olduğunu vurguladı. Tatar, “KKTC bizlere şehitlerimizin emanetidir, bu emaneti ayaklar altında çiğnetmemek en büyük görevimizdir” dedi.