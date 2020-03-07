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Tatar: "KKTC'nin kabul edilmesine yönelik çalışmaların hızlandırılmalı"

Tatar: "KKTC'nin kabul edilmesine yönelik çalışmaların hızlandırılmalı"
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