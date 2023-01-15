Tatar, KKTC Türkiye mezunları buluşması programına katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından düzenlenen KKTC Türkiye mezunları buluşması programına katıldı

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, buluşmada yaptığı konuşmada, mücadele yıllarında Kıbrıs Türklerinin her zaman Anadolu’ya baktıklarını ve Kıbrıs Türklerini asimile etmeye çalışanlara karşı mukavemetçi ve güçlü bir şekilde dimdik durabilmeyi başardıklarını anlattı.

“Tüm bunlar eğitimle, inançla ve Anadolu’dan gelen destekle oldu” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, öğrenimlerini yarıda bırakarak Erenköy direnişine katılanları anımsattı.

Ülkemizde üniversitelerin olmadığı yıllarda Kıbrıs Türklerinin çoğunluğunun Türkiye’de üniversite eğitimi gördüğünü belirten Cumhurbaşkanı Tatar; milli kimliği, şuuru, örf ve adetleri bakımından Türk ulusunun bir parçası olmayı sürdürebilmeyi böyle bir maneviyatla başarabildiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “KKTC hepimizin başarısıdır... Biz maneviyatımız, eğitimimiz, imanımız ve millet sevgisi ile mücadelemize devam edeceğiz çünkü biz büyük Türk milletinin kopmaz bir parçasıyız” dedi.

-“Türk devletlerinden öğrencilere KKTC’de eğitim almaları için burs imkanı sağlanabilir”

Kıbrıs Türklerinin farklı alanlardaki eğitim burslarından faydalanarak Türkiye Cumhuriyeti’ndeki üniversitelerde eğitim görmeye devam etmelerinin önemini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Devletler Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edildiğimizi anımsatarak o ülkelerden de öğrencilerin KKTC’deki üniversitelerde eğitim almalarının sağlanabileceğini söyledi. KKTC’nin gelişmeye devam ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türk devletlerinden öğrencilere KKTC’de eğitim almaları için burs verilebileceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasının sonunda mezun olan gençlere eğitimin hayat boyu sürdüğünü belirterek başarılar diledi.