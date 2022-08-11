Tatar KKTC'ye döndü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara, Konya ve Karaman temaslarını tamamlayarak bu gece saat 22.30'da yurda döndü.

Tatar'ı havaalanında Meclis Başkanı Zorlu Töre ve Maliye Bakanı Alişan Şan karşıladı.

Ercan Havalimanı'nda TAK ve BRT'ye özel açıklamalarda bulunan Tatar, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle gerçekleştirdiği ziyaretinde, Ankara'da ilk olarak Ankara Ticaret Odası ile görüştüğünü ardından ise TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetlisi olarak 13. Büyükelçiler Konferansı'na katılarak hitap ettiğini anlattı.

"Türkiye büyükelçilerine savunduğumuz yeni siyaseti dünyanın tüm merkezlerinde duyulmasına katkılarından dolayı teşekkür ederim" diyen Tatar, Çavuşoğlu'na da davetinden dolayı teşekkür etti.

- "Sayın Aliyev KKTC ile Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesinin takipçisi olacağını söyledi"

Ankara'daki temaslarını tamamlamasının ardından 5. İslami Dayanışma Oyunları Açılış törenine katılmak üzere Konya'ya gittiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı.

"Sayın Aliyev ile samimi bir görüşme oldu" diyen Tatar, Kıbrıs'ta verilen mücadeleyi, Karabağ savaşı sonrasında Türkiye ile daha da gelişen ilişkileri ve KKTC, TC ve Azerbaycan'ı bir millet üç devlet olarak gördüğünü ifade ettiğini aktardı.

Tatar, "Sayın Aliyev de Kıbrıs Türk halkının arkasında olduklarını ifade etti. Kendisi KKTC ile Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesinin takipçisi olacağını ve şahsımı önümüzdeki süreçte Bakü'ye beklediğini söyledi" diye konuştu.

- "Gençlerimizin oyunlara katılabilmesi için mücadelemiz sürecektir"

Konya'da TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devlet liderleri onuruna verdiği yemeğe katıldığını belirten Tatar, "Bu yemekte Sayın Erdoğan ve diğer liderlerle KKTC gençlerinin oyunlara katılamamasından duyduğum üzüntüyü paylaştım. Spor ambargoları ve izolasyonları anlattım. Biz İslam İşbirliği Teşkilatı gözlemci üyesiyiz. Hepimizin gönlünden geçen bizim gençlerimizin de böyle oyunlarda yer almasıdır. Ama sorunlar vardır, bunların aşılması için KKTC'nin statüsünün yükseltilmesi lazımdır. Bu oyunlar 2025'te başka bir İslam ülkesinde yeniden yapılacaktır. Gençlerimizin katılabilmesi için mücadelemiz sürecektir" şeklinde konuştu.

Tatar, 5. İslami Dayanışma Oyunları Açılış törenine davetinden dolayı TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederken, Türkiye'yi organizasyondaki başarısından dolayı kutladı.

Bugün ise Karaman' gittiğini, orada gazilerle buluştuğunu ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde konferans verdiğini aktaran Tatar, konuşmasında federasyon temelinde bir çözümün geride kaldığını, ancak egemen eşitlik temelinde çözümün mümkün olabileceğini anlattığını söyledi.

Abdülhamid Han gemisinin şu anda Doğu Akdeniz'de sondaj çalışması yaptığını hatırlatan Tatar, yeni siyasetin Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de dikkate alınarak gelişen ve TC'nin de tam desteğini alan bir siyaset olduğunu anlattı.