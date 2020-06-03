Tatar: "KKTC'ye gelişler ile ilgili yeni bir tarama sistemi üzerinde çalışıyoruz"

Üniversite öğrencileri ile ilgili gündeme gelen karantina ücreti konusunda yanlış anlaşılma yaşandığını belirten Başbakan Ersin Tatar, konuyla ilgili provokasyonlara da dikkat edilmesini istedi.

“ÖĞRENCİLERİ KENDİ EVLATLARIMIZDAN AYIRT ETMEYİZ”

Katıldığı bir programda değerlendirmelerde bulunan Başbakan Ersin Tatar, “Gençlerimizi karantina ile izole ederek para istemek aklımın köşesinden geçmiş değildir. Orada bir yanlış anlaşılma oldu sanırım. Bakanlar kurulunda bu şekilde tartışılmadı. Bu konuyu, üniversiteler mutlaka kendi içinde halledecekler. Zaten üniversitelerimiz de kendi açıklamalarını yapmıştır. Eğitim için gelecek çocuklarımızı, kendi evlatlarımızdan ayırt etmeyiz. Anavatan Türkiye ile ülkemizin bekası için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

İki ülke Sağlık Bakanlıkları ile Turizm Bakanlıklarının, KKTC’ye girişlerde, karantina olmadan, yeni bir tarama sisteminin kurulması konusunda çalışma yaptıklarını açıklayan Başbakan Tatar konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bir başarıya imza attık. Ama bir gün bu kapılar açılacak, uçuşlar da başlayacak. Kendi başımıza devam edemeyiz. Dünyadaki gelişmeleri de dikkate alarak, yeni yöntemleri de uygulayarak, insanlarımızın da bireysel önlemleri ile hayata devam edeceğiz. Herkes dikkatli olacak. Bunları değerlendiriyoruz. Hükümet bir karar alacak. Umuyorum çok uzun sürmez. Yeni bir yöntem… O da vatandaş PCR testine tabi tutulur, Sonra nereye gideceği ve diğer bilgilerin takibi yapılır. Test anında belli olmasa da, 2-3 gün içinde bir belirti olursa hemen bulunur. Bu süreçlerden geçmek zorundayız. Normalleşmeye geçme durumundayız”.

Yaşanan süreçten tecrübe kazandıklarını ifade eden Başbakan Tatar, virüsün yayılması ile ilgili yavaşlama dönemine girildiğinin görüldüğünü, Haziran sonuna kadar daha da yavaşlama beklendiğini söyledi.

Soru üzerine Cumhurbaşkanı Akıncı’nın OHAL talebini uygulamaları halinde çok daha ağır bir ekonomik bedelin söz konusu olacağını ifade eden Başbakan Tatar, aldıkları kararlarla ekonominin tamamen çökmemesini engellediklerini anlattı.

“SINIR KAPILARIYLA İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR”

Sınır kapılarıyla ilgili Güney’de çalışanların bir talebinin olduğuna işaret eden Başbakan Tatar, “ Sınır kapılarıyla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Güney Kıbrıs sözcüsü bazı açıklamalar yapmıştır. Kendilerini bağlar. KKTC’de kararları kendi hükümetimiz alır. Sağlık Bakanlığımız, Bilim kurulları, iki toplumlu komiteler konu üzerinde çalışıyor. Henüz kesin tarih yoktur. Tüm bilgileri toplayacağız ona göre karar vereceğiz. Güney Kıbrıs açarsa biz de oturup değerlendireceğiz. Orada çalışan vatandaşlarımızın ekmeklerinden olmasını istemeyiz ama buradaki halkımızın tümümün sağlığını da riske atmamak gerekir” diye konuştu.

“EKONOMİDE YÜZDE 20 DARALMA”

Ekonomide daralma yaşandığını, yüzde 20’lik bir daralma hesapladıklarını belirten Başbakan, “Aldığımız tedbirler işsizliğin önlenmesi içindir. Sırf işsizliği önleme ve istihdamı teşvik etme adına milyonlarca TL’yi piyasaya sürüyoruz. Türkiye ile yapılan anlaşma ile de cari bütçeye katkı vardır. Onunla kesilen maaşların iade edilmesi ile kamu ve sosyal sigorta maaşlarının kesintisiz almaları ile para piyasaya düşecektir. Zaten uçağa binip gitme de yok. Para içerde kalacaktır. İç turizmde de ciddi bir katkı olacaktır” ifadelerini kullandı.