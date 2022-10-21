Tatar: “KKTC’nin daha da güçlenmesi, varlığımız için çok önemlidir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TÜGVA Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Burak Sarman ve beraberindeki heyeti kabul etti.
KKTC’ye yönelik atılan adımların umut verici olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük ve güçlü bir devlet olduğunu dile getirdi.
“KKTC’nin daha da güçlenmesi, varlığımız için çok önemlidir. Kıbrıs Türk halkının huzuru ve güvenliği önceliğimizdir. Sizinle iyi ilişkiler içerisinde bütün bunları gençlerimizle paylaşabilmek, manevi değerlerimizdir. Yapılacak olan ortak çalışmalar, ülkemizin hayrına olacaktır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, gençlere çalışmalarında başarılar diledi.