Tatar: “KKTC’nin güçlenmesi için mücadeleye devam edeceğiz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında KKTC’ye gelen Yeniden Refah Partisi heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, kabuldeki konuşmasında, KKTC’nin güçlenmesi için mücadeleye devam edeceklerini vurgularken, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aşıla, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin Kıbrıs konusunda ortaya koyduğu iradeye destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

-Tatar: “Barış Harekat, Kıbrıs için dönüm noktası”

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında dönemin Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan’ın duruşunun ve milli değerlendirmelerinin önemine işaret ederek Refah Partisi’nin kurucusu Necmettin Erbakan’ı rahmetle andı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Yeniden Refah Partisi’ni milli iradeye verdiği destekten ötürü tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Türk milletinin kopmaz bir parçası olarak Kıbrıs Türk halkının her zaman Türkiye’ye baktığını söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Mavi Vatan’daki hak ve çıkarların korunması için mücadeleye devam ettiklerini söyledi.

KKTC’nin Türk Devletler Teşkilatı’na Anayasal ismiyle gözlemci üye kabul edilmesinin önemine de değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Rumların adayı Yunanistan’a bağlama ve Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de kuşatma emellerinin olduğunu belirtti.

Kıbrıs Barış Harekatı’nın Kıbrıs için dönüm noktası olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, şehit düşenleri yad etti ve gazilere şükranlarını sundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız izolasyonlar devam etmesine rağmen KKTC’nin güçlenmesi için mücadeleyi sürdürdüklerini kaydetti.

-Aşıla: “TC hükümetinin Kıbrıs konusunda ortaya koyduğu iradeye destek vermeye devam edeceğiz”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aşıla da, Kıbrıs adasına ve Kıbrıs Türklerine Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük önem verdiğine değinerek Yeniden Refah Partisi Genel Başkanının selamlarını iletti ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin Kıbrıs konusunda ortaya koyduğu iradeye destek vermeye devam edeceklerini belirtti.