Tatar: “Kültürel varlıklarımıza sahip çıkmak, sanatı ve evrensel değerleri bütün dünya ile paylaşabilmek, bize yakışandır”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antik Mağusa Vakfı ile TİKA iş birliğinde Gazimağusa Bandabulya’da gerçekleşen, “Mağusa’yı Çok Sevmek” adlı fotoğraf sergisinin açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, açılışta yaptığı konuşmada, böyle anlamlı bir serginin açılışında bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Gazimağusa’nın limanı, tarihi eserleri, Maraş bölgesi ve üniversitesi ile KKTC’nin çok önemli bir yerleşim yeri olduğunu belirtti.

Tatar serginin, KKTC’nin ve Gazimağusa’nın tanıtılmasına yaptığı katkıya dikkati çekerek, turizm, kültür ve sanat için bütün bu değerlerin bir araya gelmesinin önemine değindi.

Anavatan Türkiye’nin de desteği ile Kıbrıs Türkü’ne uygulanan ambargoların ve engellemelerin aşıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, bir fotoğrafı dünya ile paylaşmaya kimsenin engel koyamayacağının altını çizdi.

En güzel fotoğrafı, en iyi şekilde bütün dünya ile paylaşabildiklerini belirten Tatar; “Kendi kültürel varlıklarımıza sahip çıkmak, sanatı ve kültürü yaşayabilmek, bu medeniyeti ve evrensel değerleri bütün dünya ile paylaşabilmek, bize yakışandır. Gençlerimizin de bu anlamlı çalışmalara dahil olmasını temenni ederim” diyerek sergiye katılanları tebrik etti.