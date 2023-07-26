Tatar: “Kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak için festivaller önemli”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak için festivallerin önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, eski adı “Galatya” olan Mehmetçik’in son yıllarda yapılan yatırımlarla gelişim içinde olduğunu belirterek, Mehmetçik’in, kültür, tarih ve sanatıyla da KKTC’nin artan bir değeri olmaya devam ettiğini söyledi.

Ülke genelinde ve yurtdışında yaşayan Mehmetçiklilerin Kıbrıs Türk tarihinde önemli yeri bulunduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak için festivallerin önemine vurgu yaptı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Gelecek gençlerindir” sözüne atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, üzüm ve yan ürünlerinin sunumunun yanında kültürel ve sanatsal etkinliklerle festivalde çok sayıda gencin yer alacak olmasından duyduğu mutluluğu ifade etti.

Pandemi döneminde ara verilen festivallerin yeniden düzenlenmeye başladığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Mehmetçik Üzüm Festivali’nin büyük bir katılımla gerçekleşmesini temenni etti.

Fatma Çimen Tuğlu’nun, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanlığına seçildikten sonra ilk festivali olacağına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, belediye çalışanları ve vatandaşlarla birlikte yapılacak festivalin başarılı geçmesini diledi.

-Tuğlu

Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkan Fatma Çimen Tuğlu da, kabulden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, 4-13 Ağustos tarihleri arasında belediye tarafından düzenlenecek 61.Mehmetçik Üzüm Festivali’ne Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı davet etti.