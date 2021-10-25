Tatar: "Kurultayı kazanana görevi vereceğim"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu hafta sonu yapılacak Ulusal Birlik Partisi (UBP) Kurultayı’nda genel başkanlığı kazanacak kişiye yeni hükümeti kurma görevini vereceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Başsavcı, Meclis Başkanı ve Yüksek Mahkeme Başkanı ile erken seçim konusunda yaptığı görüşmelerin sonucuna göre, erken seçim tarihinin UBP Kurultayının tamamlanmasıyla belirlenebileceğini ifade ederek, erken seçim tarihinin şu anda 9 Ocak olarak değerlendirildiğini söyledi.

Ancak Tatar, erken seçim tarihini Meclis’teki tüm siyasi partilerin uzlaşı içinde belirlemesini temenni ettiğini yineleyerek, 60 günlük sürenin dolmasının ardından Cumhurbaşkanı’na verilen yetki altında kendisinin erken seçim tarihi belirleme yetkisinin olduğunu ancak bunu yetkiyi kullanmayı tercih etmediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner hükümetinin istifasının ardından yeni hükümetin oluşumuna yönelik olarak Meclis’teki siyasi parti liderleriyle geçen hafta yaptığı görüşmelerin ardından bugün de Meclis’te yer alan bağımsız milletvekilleri ile bir araya geldi. Tatar, bugün saat 11.30’da bağımsız milletvekilleri Hasan Topal, Mesut Genç, Hasan Büyükoğlu’nu kabul etti.

Tatar, 15.30’da da diğer bağımsız milletvekili Bertan Zaroğlu’yla görüşecek.

“ERKEN SEÇİM TARİHİNİN UBP KURULTAYI’NIN TAMAMLANMASINDAN SONRA BELİRLENEBİLECEĞİ SONUCU ÇIKTI”

Görüşme sonrası basına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, geçen hafta, Anayasal yetkisi çerçevesinde yeni hükümetin oluşumuna yönelik Meclis’te temsil edilen Ulusal Birlik Partisi (UBP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ile ayrı ayrı görüştüğünü hatırlattı.

Bu kapsamda, bugün de, hükümete destek veren üç bağımsız milletvekili ile bir araya geldiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, bu üç milletvekiliyle süreci değerlendirdiklerini söyledi. Tatar, “Onların da görüşü mevcut durumda bir hükümetin oluşturulamayacağı ve erken seçimin bizi beklendiği yönündedir” dedi.

Erken genel seçim tarihine ilişkin 26 Aralık ve 6 Şubat gibi takım tarihlerin ifade edildiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Fakat daha sonra yapılan bir takım değerlendirmelerde, bu seçim tarihinin ancak UBP Kurultayı’nın tamamlanmasıyla alınabileceği, çünkü her partinin yasalar gereği en geç üç yılda bir kurultayını yapması gerektiğini” söyledi.

UBP Kurultayı’nın bu hafta sonu yapılacağına, kurultayın birinci, ikinci turu olabileceğini ifade ederek, Başsavcı, Meclis Başkanı ve Yüksek Mahkeme Başkanı ile yaptığı görüşmeler sonucunda, erken seçim tarihinin UBP Kurultayı’nın tamamlanmasından sonra belirlenebileceği sonucunun çıktığını söyledi. Tatar şöyle konuştu:

“ŞU ANDA 9 OCAK’TA ERKEN SEÇİMİN OLABİLECEĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR”

“UBP bu hafta sonu Kurultay yapılacaktır. Kurultayın birinci turu, ikinci turu olabilir, ama netice itibarıyla, Başsavcı ve Meclis Başkanı ile yaptığım görüşmelerden çıkan sonuç şudur ki -Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik ile bu görülmüş ve teyit alınmıştır, çünkü bu yasalar yoruma açıktır ve farklı düşünen hukukçu arkadaşlarımız da vardır- UBP Kurultayı’nın tamamlanmasıyla ancak yeni seçim tarihi belirlenebilecek. O da en az 60 gün istediği için bu tarih bizi 9 Şubat’a götürüyor. Dolayısıyla şu anda 9 Ocak’ta erken seçimin olabileceği değerlendiriliyor. Fakat bunun kararını Meclis’in alması benim temennimdir. Bildiğiniz gibi bu 60 gün dolduktan sonra şu tarihte seçim olsun da diyebilirim, bu da bana verilen bir yetkidir. Ancak ben bunu tercih etmiyorum, Meclis’teki siyasi partilerin uzlaşı içerisinde seçim tarihini belirlemesi en doğrusu olacaktır.” diye konuştu.

“UBP KURULTAYI’NI KAZANAN ARKADAŞA HÜKÜMET KURMA GÖREVİNİ VERECEĞİM”

Cumhurbaşkanı Tatar, UBP Kurultayı’nda genel başkanlığını kazanacak kişiye hükümet kurma görevini vereceğini açıklayarak, şunları söyledi:

“Şu anki düşüncem ki -bunu danışmanlarım ve ilgili makamlarla değerlendiriyorum- UBP kurultayını kazanan arkadaşa hükümet kurma görevini vereceğim. Bu hükümet tabii ki seçime kadar gidecek. Çünkü belli ki bu hükümeti kurma görevi verilen arkadaş hükümeti kurar mı kurmaz mı o onun değerlendirmesini yapacaktır. Ancak benim şu anki tutumum budur çünkü UBP Kurultayı’na da çok az bir süreç kalmıştır. Dolayısıyla bu şekil bir süreç izlenecektir. Ondan sonraki süreçte o hükümetle seçime gidileceğini öngörüyorum. Güvenoyu alır almaz o başka mesele ama, seçim tarihini de kurultay sonrası, Yüce Meclis oturup değerlendirmesini yapacaktır.”

“BİRİ FİKRİNİ SÖYLEMEK İSTERSE KAPIM AÇIK”

Tatar, hukukçular, Başsavcı ve Yüksek Mahkeme Başkanı, Meclis Başkanı ile, süreci en iyi şekilde takip etmeye çalıştığını söyleyerek, “Biri fikrini söylemek isterse de kapım açıktır, çünkü ben netice itibarıyla tarafsız bir Cumhurbaşkanı’yım. Her ne kadar da geldiğim yer belli olsa da ben tarafsız bir Cumhurbaşkanıyım ve anayasal yetkilerim çerçevesinde süreci yönetmeye çalışıyorum” dedi.

Görüşme sonrası, üç bağımsız milletvekili adına açıklama yapan Hasan Topal da, Cumhurbaşkanı Tatar ile rutin bir görüşme yaparak, Meclis’teki son durumu ve sürecin nasıl gelişeceğine değerlendirdiklerini söyledi.