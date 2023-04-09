Tatar, Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nin 2021-2022 yılı Şampiyona Ödül Töreni’ne katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği tarafından düzenlenen 2021-2022 yılı Şampiyona Ödül Töreni’ne katılarak, Dernek başkanı İsmet Tufan ve yönetim kurulu üyelerini düzenlenen şampiyonadan ve ortaya koydukları kararlılık ve çalışmadan dolayı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Tatar, yıllardır büyük ilginin olduğu yarışlara hem ülke gençlerinden, hem Türkiye, hem Güney Kıbrıs ve diğer ülkelerden katılımcıların yer almasıyla uluslararası bir niteliğe sahip olan yarışlara yönelik drag pisti çalışmalarının sonuç vermesi temennisinde bulundu.

Spor ambargolarına da değinen Cumhurbaşkanı Tatar, spor ambargolarının kaldırılması durumunda Kıbrıs Türk sporunun farklı alanlarda ve sosyal etkinliklerde dünyaya çok daha fazla mesajlar verebileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Ortaya konan iradeyi alkışlıyorum. Onların yanında olduğumuzu da söylemek istiyorum” dedi. Bugünkü yarışta katılımcı ve izleyicilerle birlikte yaklaşık 4 bin kişinin bir araya geleceğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, böyle bir spor etkinliğinin uluslararası boyutuyla ülke tanıtımı açısından önemine dikkat çekti ve drag yarışına katılacak olanlara başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, 2021-2022 yılı drag yarışında başarılı olanlara ödüllerini takdim etti.