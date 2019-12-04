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Tatar,  Kuzeyin Sesi Radyo Vatan’da yayınlanan Serbest Kürsü programında güncel konuları değerlendirdi

Tatar,  Kuzeyin Sesi Radyo Vatan’da yayınlanan Serbest Kürsü programında güncel konuları değerlendirdi
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Başbakan Ersin Tatar, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’na (SSTB) nezaket ziyaretinde bulundu. Tatar,  Kuzeyin Sesi Radyo Vatan’da yayınlanan Serbest Kürsü programında güncel konuları değerlendirdi.

SSTB tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre  Tatar, programın ardından Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı faaliyetleri ve envantere yeni kazandırılan Mobil Kriz Koordinasyon Merkezi aracı hakkında bilgi aldı.

Söz konusu araç; herhangi bir olağanüstü durumda afet bölgesine konuşlandırılarak, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi yetkililerinin, araç içerisinde olay bölgesinden gelecek görüntü ve verileri daha hızlı değerlendirmelerine ve karar üretmelerine imkân sağlayacak.

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