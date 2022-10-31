Tatar, “Lapta’nın Kökleri ve Lapta’nın Kaybolan Meslekleri” belgeselinin gösterimine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lapta Kültür ve Dayanışma Derneği’nin Chateau Lambousa’da düzenlediği “Lapta’nın Kökleri ve Lapta’nın Kaybolan Meslekleri” adlı belgeselin gösterim etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, güzel ve anlamlı bir etkinlikte bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade ederek, uzun zamandan beri üzerinde çalışılan belgeselin Kıbrıs Türk kültürünü, örf, adet ve geleneklerini, özellikle Osmanlı zamanına kadar geriye giderek anlattığına dikkat çekti

Tatar, Lapta’nın doğasıyla kültürüyle KKTC’nin en güzel yerleşim yerlerinden biri olduğunu vurguladı.

-“Bizim verdiğimiz mücadeleyi kimse hafife alamaz”

Cumhurbaşkanı Tatar şöyle devam etti:

“Lapta tarihi, geçmişi, mücadelesi ile KKTC’nin gönlünde taht kurmuştur. Göç edip başka ülkelere gitmiş fakat kalben burada olan Laptalılara sevgi ve selamlarımı iletirim. Lapta bizim için bir değerdir.

Bütün bu çalışmaların kayda geçmesi, bizim uluslararası alanda egemen eşitlik, iki devlet temelinde bir antlaşma için verdiğimiz mücadelenin altyapısını teşkil etmektedir. Bu iki devletliliğin altyapısı sizsiniz, şehitlerimizdir, verdiğimiz mücadeledir, kültürümüzdür, bütün dünyaya haykırışımızdır. Bizim verdiğimiz mücadeleyi kimse hafife alamaz. Yaktığımız kıvılcım, KKTC’ye olan sevgimizdir. Biz yolumuzdan şaşmadan yürümeye devam edeceğiz.”

Tatar, belgeselin hazırlanmasına katkı koyanlara teşekkür etti.