Tatar, LAÜ 30’uncu dönem mezuniyet törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefke Avrupa Üniversitesi’nin (LAÜ) 30’uncu dönem mezuniyet törenine katıldı.

Lefke 16 Ağustos Kurtuluş Stadyumu’nda yer alan törende bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Tatar Doğu Akdeniz’de, en güneyde bir Türk devleti olan KKTC’nin, uygulanan izolasyonlar ve haksız ambargolara rağmen yoluna devam edeceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, mezuniyet töreninde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Tatar, mezunları tebrik ederek başarılar diledi.

LAÜ’de KKTC’den, Türkiye’den ve 44 farklı ülkeden mezun verildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, akademisyenleri de tebrik etti.

Ailelere de seslenen Cumhurbaşkanı Tatar, Atatürk’ün çizdiği yolda aydınlık geleceği yakalamak için yetiştirdikleri evlatlarının hayat yolculuğunun başarılarla dolu olmasını temenni etti.

Üniversitede evrensel ve çağdaş değerlerle eğitim ve akademik çalışmalar yapıldığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, mezunların sosyal, kültürel, sportif alanda elde ettiği kazanımları insanlık için kullanacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’den mezun olup ülkelerine dönecek öğrencilerin, ülkelerinin gelişmesi için büyük katkıları olacağını vurguladı.