Tatar, Lefke'de

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefke Belediyesi ile Lefke Turizm Derneği iş birliğinde Lefke Çarşısı’nda düzenlenen “Lefke Hurma ve Yerel Ürün Pazarı”nı ziyaret ederek, vatandaşlar ve esnafla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, vatandaşların yoğun ilgilisiyle karşılanan Cumhurbaşkanı Tatar, vatandaş ve esnafla sohbet ederek, alış veriş yaptı.

Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı Tatar’ı kutladı.