Tatar, Lefke'de partililer ile biraraya geldi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, Doğu Akdeniz’de hidrokarbon kaynakları nedeniyle yaşanan gelişmelerin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin devlet olarak yaşamını sürdürmesinin önemini daha da artırdığına dikkat çekti.

Başbakan Tatar, “Bu yeni durumu anlamayanlar, riskleri ve avantajları doğru değerlendiremeyenler var. İşte bu nedenle Cumhurbaşkanlığı’nda UBP’nin vizyonunu sergileyecek biri lazım. O da halkımızın takdiri ile 26 Nisan’da olacaktır” dedi.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, ülke genelinde başlatılan kitle toplantıları çerçevesinde dün gece Lefke’de vatandaşlar ve partililerle bir araya geldi. Lefke Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alan toplantıya bazı bakanlar ve milletvekilleri de katıldı.



“UBP DEMEK, HİZMET DEMEK”

Başbakan Tatar yaptığı konuşmada, eski bir Osmanlı kasabası olan Lefke’nin sıkıntılarını iyi bildiklerini ve bunların giderilmesi yönünde çalışmalar başlattıklarını kaydederek, Balıkçı Barınağı, Doğancı- Lefke çift şerit yolu, mahkemeler ve ihtiyaç duyulan diğer daireler, CMC kirliliği, Cengiz Topel Hastanesinin geliştirilmesi gibi konularda yapılan çalışmalar bulunduğunu ifade etti.

Tatar, UBP’nin hizmet partisi olduğunu belirterek çalışmalarını anlattı ve şunları kaydetti:

“ Hükümete geldiğimizde üniversitelerimize gelen öğrenci sayısının çok düşeceğinden söz ediliyordu, çok şükür önceki seneyi geçtik. UBP’nin kurduğu üniversiteler her geçen gün büyüyor. 2009’da hükümete geldiğimizde Lefke Avrupa Üniversitesi’nin öğrenci sayısı 2 bin idi şimdi 13 bin oldu. İşte UBP’nin vizyonu budur. Gelişmedir, ilerlemedir”

“KKTC’NİN ÖNEMİ ARTTI”

UBP’nin Cumhurbaşkanı adayı olmanın kendisi için büyük bir gurur olduğuna işaret eden Tatar, bu görevi layıkıyla yerine getirmeye hazır olduğunu söyledi.

Tatar, Doğu Akdeniz’de hidrokarbon kaynakları nedeniyle yaşanan gelişmelerin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Devlet olarak yaşamını sürdürmesinin önemini daha da artırdığına dikkati çekti.

Başbakan Tatar “Bu yeni durumu anlamayanlar, riskleri ve avantajları doğru değerlendiremeyenler var. İşte bu nedenle Cumhurbaşkanlığı’nda UBP’nin vizyonunu sergileyecek biri lazım. O da halkımızın takdiri ile 26 Nisan’da olacaktır” dedi.

UBP’nin hayati bir mesele olan Kıbrıs sorununa bakış açısının net olduğuna işaret eden Başbakan Tatar, yan yana yaşayan egemen eşitlik temelinde iki devlet ve anavatan Türkiye’nin garantisinden ödün verilmeyen bir anlaşmadan yana olduklarını ifade etti.



SANER: “YENİ BİR GELECEK İÇİN ERSİN TATAR

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner de ülke genelinde halkla buluşma toplantıları düzenlediklerini belirterek, UBP olarak bu ülkede yeni bir geleceği hep birlikte yaratmaya hazır olduklarını vurguladı.

Saner konuşmasında şunları kaydetti:

“16-17 ay hükümette kalıp hiçbir şey yapamayan, her iktidara geldiklerinde olduğu gibi ülkeyi yine ay sonunda maaş ödeyemez duruma getiren, bütçede büyük açıklara neden olan kişi Cumhurbaşkanlığı’na aday oluyor. Aynı şekilde ‘Kıbrıs konusunu üç ayda çözerim ‘diyen ama beş yılda çözemeyen, Türkiye terörü önlemek için Suriye’de operasyon yaparken Türkiye’ye laf söyleyen kişi şimdi, yine çözüm vaadiyle aday olmak için ülkeyi dolaşıyor. Bu kişiler ülkeye Devlet’e bir şey veremez. Bu ülkenin geleceği için yeni bir vizyon, bu Devleti halkı düşünen bir Cumhurbaşkanı lazımdır. O, Cumhurbaşkanı da UBP’nin adayı çalışkan, vizyon sahibi kişi, Genel Başkanımız, Başbakanımız Ersin Tatar’dır”



ÖZGEY: “BU SEÇİMİ KAZANMAK HEPİMİZİN GÖREVİDİR”

UBP Lefke İlçe Başkanı Adil Özgey de UBP’nin anavatan Türkiye ile birlikte KKTC’yi devam ettirecek parti olduğuna dikkati çekerek, 26 Nisan’daki önemli dönemece partinin tüm organlarıyla hazır olduklarını söyledi.

Özgey şunları söyledi:

“UBP KKTC’nin teminatıdır. Genel Başkanımızın arkasında tek vücut olarak duracağız ve seçimden başarı ile çıkacağız. Bundan Lefke olarak hiçbir şüphemiz yoktur. Bu seçim sadece Ersin Tatar’ın seçimi değildir. Bu seçim KKTC’yi kuran ve bugünlere getiren hepimizin seçimidir. Bu seçimi kazanmak hepimizin görevidir. Söz veriyoruz değerli Genel Başkanımızı Lefke’den birinci çıkaracağız.”