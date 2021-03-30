Tatar, Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü yetkililerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü yetkililerini kabul ederek görüştü.

Kabulde gerçekleştirdiği konuşmada, KKTC’de faaliyet göstermeye başladığı tarihten itibaren Yunus Emre Enstitüsü’nün faaliyetlerini ilgiyle takip ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Enstitünün gerek KKTC’deki gerekse dünya genelindeki çalışmalarının büyük öneme sahip olduğunun altını çizdi.

“Kıbrıs Türk Halkı’nın kültürel varlıklarının ve tarihten gelen birikimlerimizin tanıtılmasındaki çalışmalarınızın fevkalade önemli olduğunu düşünüyorum” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Enstitünün dünya çapında da takdire şayan faaliyetler yürüttüğünü ifade etti.



“MANEVİ DEĞERLERİN GELECEĞE TAŞINMASI ÖNEMLİ”





Toplumların ekonomik açıdan kalkınırken, aynı zamanda kültürel varlıklarını ve tarihsel değerlerini ileriye taşımalarının gerekliliğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, kültürleriyle var olan halkların, ancak manevi değerlerini geleceğe taşıyarak yeni kuşakları bu değerlerle yetiştirebileceklerini ifade etti.Yürütülen çalışmaların başarılı olabilmesinin, değerli insan kaynaklarının ortaya emek koyması ile mümkün olabileceğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, kültürel varlıklarla manevi değerlerin eğitim müfredatında yer almasının önemine değinerek Yunus Emre Enstitüsü’nün buna katkı koymasından duyduğu mutluluğu ifade etti.“KIBRIS’TA İKİ AYRI HALK OLDUĞU DÜNYAYA ANLATILMALI”Konuşmasının devamında, Kıbrıs’ta iki ayrı halk olduğunun dünyaya anlatılmasının önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Halkı’nın gelenek göreneklerinin, verdiği toplumsal mücadelenin geleceğe taşınmasının yıllardır verilen milli davanın taçlanması için şart olduğuna dikkati çekti.

“Geleceğe ancak kültürle yelken açabiliriz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, önemli bir değer olan Yunus Emre Enstitüsü’nün KKTC’deki başarılı faaliyetlerinin devam etmesi temennisinde bulunarak başarılar diledi.

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Abdullah Aktaş ise, Enstitü’nün çalışmaları ve projeleri hakkında Cumhurbaşkanı Tatar’ı bilgilendirerek, Cumhurbaşkanı Tatar’a kabulü nedeniyle teşekkür etti.