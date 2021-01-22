Tatar, Lillie ve İngiliz Dışişleri Bakanlığı üst düzey yetkilisi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşik Krallık Yüksek Komiseri Stephen Lillie ve İngiliz Dışişleri Bakanlığı Üst Düzey Yetkilisi Ajay Sharma ile dün akşam, çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Görüşmede, Birleşik Krallık ile ikili ilişkilerin yanı sıra, önümüzdeki aylarda yapılması öngörülen 5+BM gayrı resmi toplantısı da ele alındı. Cumhurbaşkanı Tatar, adamızda ve bölgedeki gerçeklikler ışığında; Kıbrıs’ta adil, gerçekçi ve sürdürülebilir bir uzlaşının, ancak adadaki iki Devlet’in egemen eşitliği ve uluslararası eşit statüleri zemininde bir iş birliği ilişkisiyle mümkün olabileceği yönündeki vizyonunu muhataplarıyla paylaştı.

Cumhurbaşkanı Tatar’a görüşmede, Özel Temsilcisi M. Ergün Olgun, Milletvekili ve Müzakere Heyeti Üyesi Oğuzhan Hasipoğlu ve Kıdemli Siyasi İşler Görevlisi Ayşe Balcıoğlu eşlik etti.



