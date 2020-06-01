Tatar, Limasol'daki camiinin yakılmak istenmesini kınadı

Başbakan Ersin Tatar, Güney Kıbrıs’ın Limasol kentinde bulunan Köprülü Camii’nin yakılmak istenmesinin kabul edilemez bir durum olduğunu belirtti ve Rum Yönetimi’ni derhal failleri yakalamaya çağırdı.

Başbakan Tatar açıklamasında şunları kaydetti:

“Hükümet olarak Limasol’daki Köprülü Camii’nin 3 adet Molotof kokteyli atılarak yakılmak istenmesini sineye çekmemiz asla söz konusu olamaz.

Üzülerek öğrendik ki tüm dünyada pandemi süreci henüz devam ederken Rum kesiminde aklını yabancılarla, özellikle de Müslümanlarla bozanlar, onlara ve ibadethanelerine saldırı düzenlemek için fırsat kollayanlar var.

Camii’nin yakılmak istenmesi kabul edilemez bir durumdur ve Rum Yönetimi derhal failleri yakalama yoluna gitmelidir.

Rum halkı ve Rum Yönetimi bilmelidir ki ırkçı, İslamiyet düşmanı yaklaşımların kimseye faydası olamaz.

Bu tip yaklaşımlara göz yumanlar gün gelir en büyük zararı kendileri görür.”