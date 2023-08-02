Tatar, Londra Rauf Raif Denktaş Türk Okulu heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Londra Rauf Raif Denktaş Türk Okulu Müdürü Meryem Biricik ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Londra’da 2 Temmuz’da 25 bin kişinin katıldığı Kıbrıs Türk Kültür Festivali’nde okulun standını ziyaret ettiğini belirterek, bir sonraki İngiltere ziyaretinde de okulu ziyaret edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Londra Rauf Raif Denktaş Türk Okulu’nda gerek KKTC tarafından görevlendirilen, gerekse İngiltere’de yaşayan öğretmenlerin, öğrencilerin kendi kültürünü öğrenmesi ve Türkçe’yi daha iyi kullanabilmesi için gayret gösterdiğini ifade etti.

Dünyanın birçok yerinde ve özellikle Londra’da Kıbrıs Türklerinin yaşadığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, buradaki insanların çocuklarını kendi okullarına götürmesinin ve Kıbrıs Türk derneklerinin faaliyetlerine katılmalarını sağlamasının, kültür ve geleneklerin bir sonraki nesillere aktarıldığı için kendisi mutlu ettiğini dile getirdi.

Yurt dışında yaşayan Kıbrıs Türklerinin sıkıntılarının çözülmesi için KKTC’nin her zaman çaba göstermesi gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, iletişim ve teknoloji sayesinde mesafelerin kısaldığını, insanların yakınlaştığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, çağın imkanları kullanılarak yurt dışında yaşayanlar için örf, adet ve geleneklerin aktarılması ve KKTC ile olan bağların artırılması gerektiğini söyledi.

Yurt dışında yaşayanlardan özellikle İngiltere ve Avustralya’dan KKTC’ye gelip iş ve ev konusunda yatırım yapanlar olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, ülkede yükseköğrenim, turizm, inşaat, hizmet ve tarım sektöründe gelişmeler yaşandığını vurguladı.

Geleceğe umutla bakıp, içinde bulunulan çağın değerlerinden yararlanılması gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türk çocukların KKTC sevgisi kazanması, kültürünü koruması ve Türkçe konuşması önemlidir bu nedenle öğretmenler olarak yaptığınız iş çok değerlidir. KKTC, öz vatanımız, bağımsızlığımız ve özgürlüğümüzdür. Ziyaretinizden memnuniyet duydum ve sizin vasıtanızla İngiltere’deki öğretmenlere, ailelere ve öğrencilere sevgilerimi ve hürmetlerimi iletiyorum” dedi.

Londra Rauf Raif Denktaş Türk Okulu Müdürü Meryem Birinci de konuşmasında Londra’dan öğretmen, öğrenci ve ailelerin selamlarını getirdiğini belirterek, Güney Londra’da cumartesi günleri ders ve sosyal faaliyetlerle Kıbrıs Türk kültür örf ve adetlerini unutturmamak ve Türkçeyi daha iyi kullanabilmek amacıyla okulun faaliyet gösterdiğini kaydetti.