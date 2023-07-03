Tatar, Londra’da “6. Kıbrıs Türk Kültür Festivali”ne katıldı

Londra'da bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi tarafından düzenlenen “6. Kıbrıs Türk Kültür Festivali”ne katıldı.

Kıbrıs Türk kültürü el sanatları ve yiyeceklerden oluşan ürün stantlarının kurulduğu, halk dansları performanslarının sunulduğu festivalden elde edilecek gelir, İngiltere’deki Türk okulları ile Türkiye’de meydana gelen depremde zarar görenlere bağışlanacak. Festivale, Başbakan Ünal Üstel de katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, festivalde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi’ne teşekkür ederek, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenleri kutladı.

Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Başkanı Kenan Nafi ve festival komitesine kendisini davet ettiği için teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Kültür ve geleneklerimizin ortaya konulduğu bu güzel festivalde sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Stantları gezerek sizinle sohbet ettiğimde farklı nesillerin sevgisini ve heyecanını gördüm. İngiltere’nin başkentinde bu güzel olayı gerçekleştiren herkesi tebrik ediyorum” dedi.

İngiltere’de yaşayan Kıbrıs Türkleri için festivalin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, festivallerin sosyal buluşma ve farklılıkları bir araya getirme bakımından önemli olduğunu söyledi.

“Sizin birlikteliğiniz, dayanışmanız siyasi ve ekonomik anlamda da fevkalade önemlidir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, gelecek kuşakların köklerini, kimlik ve kültürlerini öğrenmeleri için festivallerin önemli bir araç olduğunu kaydetti.

İngiltere’de farklı alanlarda başarı elde eden Kıbrıslı Türkler olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Kimliğimizi ve KKTC ile kültürel bağımızı korumak çok önemlidir. Türk okulları yararına düzenlenen bu festival vesilesiyle ailelere çocuklarını Türk okullarına göndermeleri ve Türk dilini, tarih, kültür ve geleneklerini öğrenmelerini sağlamaları çağrısı yapmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, İngiltere’de eğitim alan ve yaşayan biri olarak birlik ve dayanışmanın ne kadar önemli olduğuna vurgu yaparak, “Sizin İngiltere’deki sesiniz ve gücünüz bizim için manidardır. Her biriniz bizim güzel ülkemizin temsilcisisiniz. Ülkemiz için duyduğunuz vatan sevgisini çok iyi biliyorum” dedi.

Kıbrıs konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsünün kabulüne dayalı yeni vizyonu ortaya koyduklarını ifade ederek, “KKTC bayrağı ile gençlerimizin spor müsabakaları yapabilmelerinin engellenmesine, doğrudan ticaret ve direkt uçuşların haksız ve insanlık dışı izolasyonlarla yapılamamasına karşı, sizin sesiniz çok önemlidir” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin tarım, eğitim, ticaret ve turizm gibi birçok alanda geliştiğini belirterek, 144 farklı ülkeden KKTC üniversitelerinde eğitim alan öğrencinin olduğunu kaydetti.

İngiltere, Avustralya, Türkiye, ABD ve Kanada başta olmak üzere yurt dışında yaşayan Kıbrıs Türklerinin pek çok alanda başarılı olduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, yurt dışında yaşayan Kıbrıs Türklerinin kalplerinin her zaman KKTC için devlet ve bayrakları için attığını bildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türklerinin uluslararası toplumda hak ettiği yeri alması için uğraş vermeye devam ettiklerini, her geçen gün dünyanın KKTC gerçeğini daha iyi anlamaya başladığını vurguladı.

İngiltere’de de iki devletli siyasete desteğin arttığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, İngiltere’nin eski Dışişleri Bakanı Jack Straw’ın iki devletli çözüme destek verdiğini belirterek, garantör güç olarak İngiltere’nin Kıbrıs Türk halkına eşit muamele yapması gerektiğinin altını çizdi.

Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk halkına adil davranmadığını, izolasyonların sonlandırılması sözlerinin tutulmadığını da anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün kabul görmesi ve Kıbrıs’ta yan yana yaşayan iki devletin iş birliğine dayalı siyasete destek verdiğini söyledi.

Gelecek yıl Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50’inci yıl dönümü olacağına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs'ta verdiğimiz mücadelenin sonucu kurduğumuz devletimiz KKTC gerçeğine dayalı bir antlaşmaya varılması ve devlet çatısı altında daha refah dolu günlere ulaşmak için tüm gayretleriyle çalışmaya devam ettiklerini” kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının egemen bir halk olduğunun ve tarihten gelen müktesep hakları olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, en az Kıbrıslı Rumlar kadar egemen bir halk olduğumuza vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının Azerbaycan’ın her zaman yanında olduğunu belirterek, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e Londra’dan selamlarını iletti. Tatar, Anavatan Türkiye’nin ve özellikle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğiyle KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na Anayasal ismiyle gözlemci üye statüsüyle kabul edildiğini hatırlattı.

Türkiye yüzyılının Doğu Akdeniz’de bulunan KKTC için önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Anavatan Türkiye’nin KKTC’ye her konuda verdiği desteğin büyük önem arz ettiğini kaydetti.

Türkiye ile deniz altından elektrik kablosu projesine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, yenilenebilir enerji ile ülkedeki elektrik sorununun sona ermesinin öngörüldüğünü sözlerine ekledi.

İngiltere’de yaşayan tüm Kıbrıslı Türklere sevgilerini ileten Cumhurbaşkanı Tatar, mutlu ve sağlıklı günler temennisinde bulundu.