Tatar Londra’da temaslarda bulunacak

Tatar Londra’da temaslarda bulunacak
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, temaslarda bulunmak üzere Londra’ya gidiyor. 

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Cumhurbaşkanı Tatar’ı, Ercan Havalimanından Meclis Başkanı Zorlu Töre, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile diğer yetkililer uğurladı. 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Londra’da, İngiliz parlamenterlerle görüşecek, basın mensuplarıyla bir ara gelip, özel mülakatlar verecek. Tatar, Londra’da gençlerle de buluşacak. 

Londra temaslarında Tatar’a Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi M. Ergün Olgun, Güven Yaratıcı Önlemler, İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Güneş Onar, Diplomasi ve Uluslararası İlişkiler Özel Danışman Prof. Dr. Hüseyin Işıksal, Dış Basın Sorumlusu Kerem Haser eşlik edecek. 

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