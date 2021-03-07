Tatar, Lute ile bir araya gelecek

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için görevlendirdiği Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute, Cenevre’de gerçekleştirilecek olan gayriresmi 5+1 konferansın ön hazırlıklarını yapmak amacıyla bugün adaya geliyor.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yarın saat 14:30’da Jane Holl Lute’u kabul edecek.
Doğruyol, görüşmede, 27-29 Nisan tarihlerinde Cenevre’de gerçekleştirilecek 5+BM gayriresmi toplantı programının ve detayların da ayrıntılı şekilde ele alınacağını da ifade etti.
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Kıbrıslı Türk ve Rum müzakerecilerle de bir araya gelecek olan Lute, 9 Mart Salı günü adadan ayrılacak.