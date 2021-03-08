Tatar, Lute ile görüşüyor

Tatar, Lute ile görüşüyor
banner32

banner69
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Üst Düzey Yetkilisi Jane Holl Lute'u kabul etti. Saat 14.30'da başlayan görüşme devam ediyor.

banner71
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde köklü değişiklikler...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde köklü değişiklikler...
  1. Spor
﻿