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Tatar, Lute ile görüşüyor
Kıbrıs
08 Mart 2021 Pazartesi 14:43
Kıbrıs Genç Tv
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Üst Düzey Yetkilisi Jane Holl Lute'u kabul etti. Saat 14.30'da başlayan görüşme devam ediyor.
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