Tatar, Makine Mühendisleri Odası heyetini kabul etti, çalışmaları hakkında bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Makine Mühendisleri Odası’nın, iş ve taşıma araçları bağlamında trafik kazalarının önlenmesi ile ilgili yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Tatar, Makine Mühendisleri Odası’nın sürdürdüğü çalışmalar ve ortaya konulan hassasiyetten dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.
Ayer Yarkıner ise, Makine Mühendisleri Odası’nın, iş ve taşıma araçları çerçevesinde trafik kazalarının önlenmesi ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında sunum yaparak, meydana gelen trafik kazaları ve nedenleri hakkında istatistiksel verileri paylaştı.
Cumhurbaşkanı Tatar’a görüşme sırasında plaket de takdim edildi.