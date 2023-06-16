Tatar, Maldivler’in 5. Cumhurbaşkanı Dr. Mohamed Waheed Hassan’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2012-2013 yıllarında Maldivler’in cumhurbaşkanı olan Dr. Mohamed Waheed Hassan ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, iki Müslüman ada ülkesi olan KKTC ve Maldivler’in bağlarına işaret ederek, Maldivler’in 5. Cumhurbaşkanını KKTC’de görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Dr. Mohamed Waheed Hassan’ı KKTC’ye davet ettiği için ayrıca, Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü Serhat Akpınar’a teşekkür etti.

Eski cumhurbaşkanının KKTC’de bulunmasının kardeşlik bağlarını canlandırması bakımından önemli olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar şunları kaydetti:

“Yaşadığımız büyük dünyada, Maldivler ve KKTC gibi küçük devletlerin turizm, eğitim, kültür gibi alanlarda iş birliği yaparak ilişkiler geliştirmeleri çok önemlidir. Bu ilişkilerin geliştirilmesi hepimizi zenginleştirir. Tüm Maldiv halkına en iyi dileklerimi iletir, Maldivler’den daha fazla sayıda öğrenciyi ülkemizde görmeyi temenni ederim. Daha iyi bir dünya için gelecekte farklı alanlarda karşılıklı ilişkileri geliştirmeyi dilerim”.

Maldivler’in 5. Cumhurbaşkanı Dr. Mohamed Waheed Hassan da konuşmasında, KKTC’de bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ülkenin çok güzel bir olduğunu söyledi. Waheed, KKTC halkına başarı ve huzur diledi.