Tatar: "Maraş'ın tamamıyla açılması önemli bir hamle olacak"

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Kimse, adanın ortak sahibi Kıbrıslı Türklere azınlık statüsünü reva görmez. Buna izin vermeyiz” dedi.

Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) Ankara’da düzenlediği “Kıbrıs’ta Son Söz” konulu panelin açılışında konuşan Oktay, Türkiye’nin Kıbrıs sorunun çözülmesi için üzerine düştüğünü yaptığını, yapmaya da devam ettiğini kaydetti.

Oktay, federal bir ortaklığın Rumların tavrı nedeniyle mümkün olamayacağını, Rumların zihniyetinin değişmediğini belirtti.

Siyasi eşitliğin olası müzakereler başlamadan önce kabul edilmesi gerektiğini de söyleyen Oktay, “Kıbrıs Rum tarafı ne istediğini ve çözümden ne anladığını en başından söylemeli” dedi.

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye’nin uzlaşıya yönelik siyasi iradeyi net şekilde koruduğunu belirterek, “En uygun çözümü bulma, Kıbrıs Türk haklarını koruma konusunda kararlıyız” şeklinde konuştu.

Siyasi eşitliğin tüm unsurlarıyla kabul edilmemesi durumunda, Türkiye’nin egemen eşitlik temelinde Kıbrıs’ta iki ayrı devlet olarak ortaklık kurulması için gayret göstereceğini, Başbakan Tatar’ın bunu “kadife ayrılık” olarak nitelediğini söyleyen Oktay, “Garanti ve ittifak anlaşmalarının muhafaza edilmesi kırmızı çizgimizdir. Herkes müsterih olsun, Kıbrıs Türk halkının sonsuza kadar çözümsüzlüğe mahkum edilmesine izin vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Kıbrıs’ın çözümsüzlüğün değil refahın adası olarak anılması gerektiğini kaydeden Oktay, Rumların çözümsüzlüğü kendi lehlerine kullanarak Doğu Akdeniz’deki zenginliklerle ilgili uluslararası hukuka aykırı girişimler yaptığını söyledi. Oktay, Rumların Avrupa’nın ve uluslararası aktörlerin de desteğini aldığını ancak Türkiye’nin buna göz yummayacağını belirtti.

Fuat Oktay, “Her kimden ve nereden destek alırlarsa alsınlar, kiminle anlaşma yaparlarsa yapsınlar biz Doğu Akdeniz’deyiz. Mavi Vatan’ın her köşesinde hem KKTC’nin hem de Türkiye’nin haklarını koruyacağız” dedi.

Maraş konusunda da konuşan Okay, Kapalı Maraş, KKTC hükümeti tarafından yürütülen, Türkiye’nin de desteklediği envanter çalışmalarına işaret etti, arazilerin vakıf arazisi olduğunu söyledi.

Oktay, “Maraş tarihi belgeler ışığında açılacak” dedi.

Kıbrıs Türkü’nün hak ettiği ekonomik refaha ulaştırılması konusunda Türkiye’nin gerekli irade, dirayet ve kudrete sahip olduğunu belirten Oktay, “KKTC’nin ekonomisinin güçlenmesi için Türkiye elini de gövdesini de taşın altına koydu” dedi.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs meselesinin daha da önem kazandığını kaydederek, “Kıbrıs Türk halkı bu yolu Türkiye ile yürüdü, yürümeye devam edecek. KKTC TC ile tek vücut olarak hareket ediyor” dedi.

Bazı çevrelerin garantörlüğün modasının geçtiği yönünde açıklamalar yaptığını belirten Tatar, “Bizi Türkiye ile koparmaya çalışıyorlar ama biz böyle oyunlara gelmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin uluslararası anlaşmalar kapsamında Kıbrıs’a müdahale ettiğini belirten Başbakan, “Hukuksuzluk diye bir şey yok. Hukuksuzluğu yapan Rumlardır. Esas işgali yapan, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni işgal eden onlardır ” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıslı Türklerin hak ve menfaatlerini korumak için kararlıkla adım attığını vurgulayan Tatar, “Doğu Akdeniz’de istikrarın olması için KKTC’nin yaşaması gerek. 45 yıl sonra bir macera istemiyoruz. Tehlikeli oyunlara girmemeliyiz” şeklinde konuştu.

Direk uçuşlar konusunda yapılanların Kıbrıslı Türkleri rencide ettiğini belirten Tatar, “Kıbrıs’ta eşit iki halk var. Eşit bir halka bunun yapılması kabul edilemez” dedi.

Maraş, Doğu Akdeniz ve direk uçuşlarla ilgili proaktif siyaset izlediklerini kaydeden Tatar, “Hukuk temelinde argümanlar ortaya koyuyoruz. Maraş’ın tamamıyla açılması önemli bir hamle olacak” dedi.

Kıbrıs’ta federal bir anlaşma olamayacağını da kaydedenBaşbakan Tatar, “Yolumuz KKTC’yi yüceltmekten geçiyor. Politikamız bu. Türkiye’den aldığımız destek bize cesaret veriyor” dedi.

Kıbrıslı Türklerin büyük bir başarı öyküsü yazdığını, KKTC’de önemli sektörler ve üretken bir yapı oluştuğunu belirten Tatar, konuşmasında asrın projesine de işaret etti.

Tatar, UBP-HP hükümetinin mali ve işbirliği protokolünü imzalaması, protokolün uygulamaya girmesiyle KKTC’de havanın değiştiğini söyleyerek, “Benim siyasetimde, hükümetimin siyasetinde karamsarlığa yer yok” dedi.

Türkiye Barolar Birliği’nin Maraş’la ilgili özel bir görev talep ettiğini belirten Tatar bunu memnuniyetle kabul ettiğini söyledi.