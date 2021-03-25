Tatar: “Maraş, ülke ekonomisine ve turizmine büyük katkı sağlayacak”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Sektör Seminerleri programına çevrim içi katılarak KKTC ekonomisinin güçlenmesi konusundaki değerlendirmelerini paylaştı.

Maraş’ın dünya markası bir destinasyon olarak ülke ekonomisine ve turizmine yapabileceği katkının önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş’ın açılışından sonra son altı ayda Covid-19 salgınına rağmen ve imar edilmediği halde 130,000’den fazla ziyaretçisi olduğunu aktardı. Uluslararası hukuka uygun bir şekilde KKTC’nin kendi ekonomisini geliştirmek amacıyla Maraş açılımının yapıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, mülkiyet konusunun takas, tazminat ve iade ile çözümlenebileceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş’taki malların büyük çoğunluğunun eski Vakıflara ait olduğuna dair belgelerin olduğunu ancak İngiliz İdaresi’nde bu malların yabancılara dağıtıldığını kaydederek, Maraş’ın uluslararası hukuka uygun bir şekilde imara açılabileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz’de enerji kaynaklarının yönetimi ve KKTC’nin Mavi Vatan’daki hakları için mücadelesini verirken aynı zamanda KKTC’de toprağın ve gayrımenkullerin değerlendirilmesi ve bunların ekonomimize nasıl katkı yapabileceklerinin üzerinde durduklarına işaret etti.



SAĞLIK SEKTÖRÜNE GÜVEN ARTTI

İzolasyonlardan kaynaklı olumsuzlukların telafi edilmesi için yapılacak girişimlerin önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, aşılanmanın pandemi için bir umut olduğunu ve aşılanma sonrası ekonominin yeniden şekillenerek toparlanması temennisini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Tatar, sağlık alanında yürütülen çalışmalarla KKTC’nin pandemi sürecini hem devlet hem de özel hastanelerle iyi yönettiğini söyledi. Sağlık sektörüne artan güvenle diğer sektörlerin de olumlu olarak etkileneceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Covid-19 salgını dolayısıyla sağlığa verilen önemin arttığını ve sağlık kapasitesi güçlü olan ülkelerin daha cazip ülkeler haline geldiğini ifade etti ve özellikle İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türkler için sağlık alanında yaşanılan sıkıntıların ardından KKTC’nin sağlık sistemine olan güvenin arttığını kaydetti.



“GÖNÜL BAĞIMIZ GÜÇLÜ”

Cumhurbaşkanı,Türkiye ve KKTC arasındaki güçlü gönül bağına vurgu yaparak aradaki ekonomik münasebetin daha da gelişmesinin önemine dikkat çekti.

KKTC’deki kıyı şeridinde, Türkiye’den gelecek insanlar için cazip gayri menkuller bulunduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, beklentilere yanıt verebilmek için kurum ve kuruluşlarıyla KKTC’nin her daim hazır olduğunu ifade etti.





“BÖLGEDEKİ TÜRK-YUNAN DENGESİ İÇİN EGEMEN EŞİTLİĞE DAYALI BİR ÇÖZÜM”Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin oldukça önemli olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bölgedeki Türk-Yunan dengesinin sağlanması açısından, Kıbrıs’ta bulunacak çözümün egemen eşitliğe dayalı olmasının önemine dikkat çekerek, Türkiye’nin bölgenin lider ülkesi olduğunu ifade etti.Gerek Türkiye’nin güvenliği gerekse Kıbrıs Türkü’nün bekası açısından Kıbrıs’ın önemini anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, günlük ekonomik beklentilere göre değil ulusal çıkarlara göre hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Tatar, federal çözümün Kıbrıslı Türkler ve Türkiye açısından barındırdığı tehlikeleri anlattı ve adada iki devlet bulunduğunu, bunun inkâr edilemez bir gerçeklik olduğunun ve yan yana yaşayan iki devletin olası bir antlaşmanın temel dayanağı olduğunun altını çizdi. Cumhurbaşkanı Tatar, kalıcı barışın ancak bu temelde ve Türkiye’nin garantörlüğünün devamı ile elde edilebileceğini ifade etti.Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki üniversite rektörleriyle geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği görüşmede, ulusal davanın savunulmasında ortaya konulan görüşleri daha ileriye taşımak için üniversitelerin önerilerinin değerlendirileceğini belirttiğini kaydederek bu konuda üniversitelerle istişarenin önemine dikkat çekti.“EGEMENLİĞİMİZE SAHİP ÇIKMALIYIZ”Kıbrıs’ta iki ayrı halk olduğunun artık uluslararası toplum tarafından da kabul edildiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Halkı’nın kendi egemenliğine sahip çıkması gerektiğine dikkat çekti.Maraş açılımıyla ezberlerin bozulduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, bölgenin lider ülkesi olan garantör ülke Türkiye’nin desteğiyle KKTC’nin gün geçtikçe bölgede statüsünün yükseldiğini belirtti.Ankara Üniversitesi gibi güzide bir kuruluşla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Ankara Üniversitesi yetkililerine gösterdikleri ilgi için teşekkür etti ve bu süreç içerisinde görüş ve önerileri ile katkı koymalarından memnuniyet duyacağını sözlerine ekledi.