Tatar: “Mavi Vatan, Türkiye ile birlikte yürütülen milli bir davadır”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne Üniversitesi Denizcilik Fakültesi ve Girne Üniversitesi Denizcilik Merkezi (GÜDENMER) iş birliğinde düzenlenen, “KKTC ve Sürdürülebilir Denizel Ekonomi” 2023 Cumhuriyet Sempozyumu’na katıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tatar, sempozyumda yaptığı konuşmada, Yakın Doğu Üniversitesi’nin her zaman denizciliğe büyük önem verdiğine dikkat çekerek, kardeş üniversite Girne Üniversitesi’nin düzenlediği sempozyumun önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kara parçası yanında denizde de egemenlik hakkı olduğunu ifade ederek, Mavi Vatan’ın, KKTC’nin yaklaşık 3 katı olduğunu söyledi.

Mavi Vatan’daki potansiyele işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Denizde ve altındaki toprak parçasında doğal zenginlikler var. Petrol, doğal gaz, balıklar ve mineraller var. Dalgalardan, elektrik üretilebiliyor” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm yetkililerinin, Mavi Vatan’a sahip çıktığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, ana vatan ile yavru vatanın mavi vatan konusunda birlikte hareket ettiğini vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uzun bir sahil şeridi olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Marina, balıkçılık ve turizmi geliştirmek hedefimiz olmalıdır. Mavi Vatan potansiyel açısından önemlidir. Mavi Vatan, Türkiye ile birlikte yürütülen milli bir davadır” diye konuştu.

Kıbrıs Türkü’ne uygulanan haksız ambargo ve insan haklarına aykırı bir şekilde dayatılan bir çözüme karşı duracaklarını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, “Ana vatan Türkiye’nin desteğiyle, Doğu Akdeniz’deki Türk devleti olarak bağımsız bir KKTC için Mavi Vatan ve hava sahasının güvenliği amacıyla mücadelemizi sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılının kutlandığını ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40’ıncı yılının kutlanacağını belirten Tatar, 2023 Cumhuriyet Sempozyumu’nun hayırlara vesile olmasını diledi.