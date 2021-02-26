Tatar, mesaj yayınladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hocalı katliamının 29. yıl dönümü dolayısıyla taziye mesajı yayımladı:
Tatar, mesajında şunları kaydetti:
Aradan yıllar geçse de unutulamayacak olan bu katliamı yeniden lanetler, şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına kardeş Azerbaycan halkına bir kez daha başsağlığı diler, bu katliamda hayatlarını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimizi saygıyla anıyorum.
Kardeş Azerbaycan halkının Dağlık Karabağ konusundaki haklı ve mukaddes davasında başarıya ulaşacağına yürekten inanırken, Dağlık Karabağ harekatında şehit düşenleri de bir kez daha rahmet ve saygıyla anıyor, kardeş Azerbaycan halkına en içten ve en samimi duygularımla Kıbrıs Türk halkının dayanışma ve birlikteliğini iletirim.”