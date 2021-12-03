Tatar, mesaj yayınladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, engelli bireylerin talebi ve haklı mücadelesiyle “engelliliğin, bir insan hakları meselesi olduğunun” küresel anlamda kabul edilen bir yaklaşım haline geldiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Tatar mesajında, “Engelli bireylerin haklarını, insan hakları hukukunun ayrılmaz bir parçası olarak değerlendiren ve engelli bireylerin, toplumsal yaşamın tüm alanlarında ayrımcılığa uğramaksızın ve diğer bireylerle eşit katılımlarının sağlanmasını benimseyen yaklaşım uluslararası politika ve uygulamalarımıza yön vermektedir” ifadelerini kullandı.

Engelli bireylerin talebi ve haklı mücadelesiyle “engelliliğin, bir insan hakları meselesi olduğunun” küresel anlamda kabul edilen bir yaklaşım haline geldiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle devam etti:

“Artık engelli bireyler, kendileri hakkında başkaları tarafından karar verilen, korunmaya ve yardıma muhtaç görülmek yerine; kendi yaşamları üzerinde yetki ve karar sahibi, özerk bireyler olarak kabul edilmiştir.”

Cumhurbaşkanı Tatar, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabul edildiği 1948 yılından beri Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde bütün insanlığın yararlanacağı medeni, kültürel, ekonomik, siyasi ve sosyal hakları tanımlayan bir dizi uluslararası sözleşme müzakere edildiğini ve üzerinde anlaşmaya varıldığını hatırlattı.

Bu sözleşmelerin, engelli bireyler de dâhil, tüm insanların haklarının korunması ve teşvik edilmesindeki temel ilkeleri ve devletlerin yükümlülüklerini ortaya koyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, şunları kaydetti:

“Engelli bireylerin haklarının, diğer bireylerin hakları ile birlikte yapılan sözleşmelerle doğal olarak garanti altına alındığı kabul edilse de, uygulamada diğer bireylerin sahip olduğu temel hak ve özgürlüklerden küresel anlamda mahrum edildikleri kabul edilmektedir.

Bu yaklaşım, engelli bireylerin bütün hak ve temel özgürlüklerinden eşit bir şekilde yararlanmasını teşvik ve temin etmekle insanlık onurlarına saygıyı güçlendirmek amacını taşıyan Engelli Haklarına İlişkin Sözleşme’nin, 2006 yılında BM tarafından kabul edilmesiyle resmiyet kazanmıştır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 26 Temmuz 2010 tarihli 74. birleşiminde oy birliğiyle kabul edilen, “Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’nin Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasası” Anayasa’nın 94. maddesinin (1)’inci fıkrası gereğince, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle taraf olunmuştur.”

ENGELLİLER KOMİTESİ...

Tatar, uygulamada sıkıntıların olduğu bilinciyle ülkede bulunan engelli bireylerin önündeki engelleri ortadan kaldıran koşulları yaratacak, rehabilitasyon ve destek hizmetlerini geliştirecek, yeterli sosyal koruma sağlayacak, kapsayıcı politika ve program oluşturacak, var olan yasaları yürürlüğe sokacak bütün ilgili paydaşlara; hükümete, sivil toplum örgütlerine ve engelli insanların örgütlerine atılacak adımları önermek için Cumhurbaşkanlığı’nca Engelliler Komitesi kurulduğunu belirtti.

“KAPSAYICI VE ENGELLERİN AŞILDIĞI BİR TOPLUM”

“Beni harekete geçiren düşünce; hepimizin sağlıklı, rahat ve onurlu bir yaşam sürdüğü bir ülkedir” vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, bu düşüncenin gerçekleşmesiyle hep birlikte, engelli bireylerin de mutlu ve rahat bir hayat yaşayabileceği, kapsayıcı ve engellerin aşıldığı bir toplumun kurulmasının sağlanacağını kaydetti.