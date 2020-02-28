Tatar, mesaj yayınladı

UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, İdlip'te hava saldırısında Türk askerlerinin şehit olması sonrası mesaj yayınladı.

Tatar, mesajında şunları kaydetti:

"Terörü durdurmak, Türkiye’ ye yönelik tehditlere son vermek üzere İdlip’te bulunan Türk askerine yapılan hain saldırı sonucu mehmetciklerimizin şehit düşmesini, çok sayıda kardeşimizin yaralanmasını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Kim hangi hainliği yaparsa yapsın, Türk milletini güvenliğinden, egemenliğinden mahrum bırakamayacak, eninde sonunda hüsrana uğrayacaktır. Şahsım ve hükümetim adına Türkiyemizin acısını yürekten paylaşır, şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim."