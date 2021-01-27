Tatar, mesaj yayınladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere Türk Kadınları Fahri Başkanı Akile Nihat Işın’ın vefatı nedeniyle yayımladığı taziye mesajında, Işın’ın Kıbrıs Türk tarihine önemli iz bırakan, pek çok ilke imza atan öncü kadınlardan biri olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar tarafından yayımlanan taziye mesajında şu ifadelere yer verildi: “İngiltere Türk Kadınları Fahri Başkanı Akile Nihat Işın hanımefendinin vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Kıbrıs Türk Tarihinde önemli iz bırakan, pek çok ilke imza atan öncü kadınlarımızdan, değerli büyüğümüze Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum.”