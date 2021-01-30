Tatar, mesaj yayınladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Cemiyeti eski Başkanı Mustafa Gençsoy’un vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Tatar, mesajında şunları kaydetti:

“İngiltere’de en eski ve en köklü kuruluşlarımızdan Kıbrıs Türk Cemiyeti'nin 1971 yılından 2013 yılına kadar başkanlığını yapan, İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türklerin anayurtları olan Kıbrıs ile bağlarının devam ettirilmesinde, kimliklerinin korunmasında, Türk okulunun açılmasında ve ulusal Kıbrıs davamız ile ülkemizin tanıtılmasında büyük hizmetleri bulunan Mustafa Gençsoy'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Tanrı'dan rahmet, yaslı ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilerim. Hizmetleri unutulmayacaktır.”