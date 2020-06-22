Tatar, Metehan’da inceleme yaptı

Başbakan Ersin Tatar, kara sınır kapılarında geçişlerin bugünden itibaren başlaması dolayısıyla Metehan Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu, görevlilerden bilgi aldı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Tatar inceleme sırasında yaptığı açıklamada, bugün çalışmak için çok sayıda geçişin gerçekleştiği bilgisi aldığını belirterek, pandemi döneminde büyük sorumlulukla bu süreci yönettiklerinin altını çizdi. Tatar, bundan sonraki süreçte de vakaların seyri ve insanların duyarlılığının çok önemli olduğuna dikkat çekti.

Güney Kıbrıs’a giden vatandaşlara sosyal mesafe ve maske kullanımı gibi önemli hususlarda çok dikkatli olmaları çağrısında bulunan Başbakan, “O noktada geri dönüşlerinde de sorumluluk bilincinde olmaları gerekir. Hep beraber süreci yönetmeye çalışacağız” dedi.

Geçişler olmaması nedeniyle işine gidemeyenlere de bugüne kadar gösterdikleri sabır ve anlayış için teşekkür eden Başbakan Tatar, şu anda bu sıkıntıların geride kaldığını belirtti ve Güney Kıbrıs’ta uçuşların başladığına dikkati çekerek, bu açılımla beraber Güney Kıbrıs’taki durumu da izlemek zorunda olduklarını ve ona göre bu süreci yönetmenin kendilerinin sorumluluğunda olduğunu vurguladı.

Esas meselenin KKTC halkının sağlığı olduğunun altını çizen Başbakan, “Halkın, Koronavirüs dönemindeki duyarlılığı son derece önemli. Dolayısıyla kapıların açılması ile bir hareketlilik, geliş-gidişler var” diyerek büyük bir dikkatle bu sürecin yönetileceğine vurgu yaptı.

Bu süreci gerek siyasiler, gerekse sağlık çalışanları ve polisler olarak hep birlikte yönettiklerini, ancak esas olanın halkın duyarlılığı olduğunu vurgulayan Başbakan Ersin Tatar, “Güney’e giden ve Güney’den gelen kişilerin duyarlılığı da son derece önemlidir” dedi.

Nereden, ne zaman bulaşacağı belli olmayan bir virüs ile karşı karşıya olunduğunu hatırlatan Başbakan Tatar, “Güney’de şu anda vaka sayılarında azalma var, ama vaka sayılarını izlemek ve dikkatli olmak lazım” ifadelerini kullandı.

