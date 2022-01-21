Tatar, mezuniyet törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bu sabah, Girne Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi Mezuniyet Töreni’ne katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatar, törende yaptığı konuşmada, hayat merdiveninde mezuniyetin önemli bir basamak olduğunu dile getirerek, farklı ülkelerin ve kültürlerin kaynaştığı bir ortamda uluslararası eğitim veren bir üniversiteden alınan bilim altyapısı, donanım ve özgüvenle mezun olmanın önemine işaret etti.



Mezun olanları kutlayıp, başarı dileyen Tatar, eğitim adası KKTC’nin dost canlısı insanlarının arasında ve uluslararası bir ortamda kazanılan dostlukların ve KKTC ile bağların sürdürülmesini temenni etti.Cumhurbaşkanı Tatar, mezun olan gençlerin akademik donanım ve çağın gerekliliklerine uygun bilgi altyapısıyla insanlığa katkı yapacağına ve hayatın zorluklarına karşı başarı merdivenlerinden istikrarlı bir şekilde tırmanacağına inanç belirtti.Çağın gerekliliklerini bilen ve özümseyen, ilim ile bezenmiş bir yaşamı merkeze koyan gençler yetiştiren ailelere ve akademisyenlere de teşekkür eden Tatar, KKTC’nin gururu yükseköğretimin her geçen gün niteliğini artırarak çok daha kaliteli bir yapıya kavuşması için ilgili tüm paydaşların dün olduğu gibi bugün de elinden geleni yapacağının altını çizdi.