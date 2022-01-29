Tatar, Milliyet’e konuştu: "Kıbrıs, eski Kıbrıs değil"

(FATMA GÜLÇİN KABASAKALLI - MİLLİYET)



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen seçimlerin ardından siyasi atmosferi ve Kıbrıs sorununa ilişkin Milliyet’e değerlendirmelerde bulundu.

Sonuçlarla birlikte hem kendisinin rahatladığını hem de halkın "eşit egemenlik" siyasetine desteğini gösterdiğini belirten Tatar, Rum tarafının seçim sonuçlarını "Tatar kazandı" şeklinde gördüğüne dikkat çekti. Tatar, bugün Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin ve yeni konjonktürün bambaşka noktada olduğunu vurgularken, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in KKTC’nin haksızlığa uğradığını kabul ettiğini de aktardı...

Genel seçimler sonrası, önümüzdeki dönemde ülkedeki siyasi atmosferi nasıl değerlendirdiğini sorulan Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle konuştu:

"Genel başkanlığını yaptığım ve Cumhurbaşkanı adayı olarak seçime girdiğim Ulusal Birlik Partisi (UBP), oyunu yüzde 40’ların üzerine taşıdı ve 24 milletvekiliyle Meclis’in en büyük partisi oldu. Bu da benim siyasetime artan bir destek olduğunu göstermektedir. Şu anda hükümet çalışmaları var. Genel Başkan'a yetkiyi verdiğimde, yemin töreninden sonra mecliste UBP önderliğinde bir koalisyon hükümeti kurulacaktır. Bu koalisyon hükümeti de benim siyasetimi, vizyonumu mecliste aynı şekilde temsil edecektir. Dolayısıyla benim için bu, büyük rahatlık oldu.

Bu seçimde yüce mecliste benim siyasetimi benimsemeyen milletvekili sayısı 25-30’larda olsaydı, gerçekten çok büyük bir sıkıntıya girerdim. Çünkü o zaman 'Biz federasyonu savunuyoruz, Cumhurbaşkanı'nın söylemi boşa çıkmıştır. Cumhurbaşkanı gerçekten halkı temsil etmiyor, görevini bıraksın veya siyasetini değiştirsin!' diyeceklerdi. Tabii bu, Türkiye’de de sıkıntı yaratacaktı. Türkiye Cumhuriyeti bildiğiniz, gibi benim siyasetimi desteklemektedir. Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, yeni konjonktür, jeopolitik, deniz yetki alanları, karasuları, ekonomik münhasır bölge, göklerde SİHA’lar, İHA’lar her şey artık bambaşka noktada. Kıbrıs, eski Kıbrıs değil. Doğu Akdeniz eski Doğu Akdeniz hiç değil! Türkiye daha proaktif bir siyaseti savunmakta. Dolayısıyla bu seçimde, pandemiye, krize, dövize rağmen, güzel bir sonuç çıkmıştır bizim açımızdan..."

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