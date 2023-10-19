Tatar Muhtarlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, muhtarların demokrasinin temel taşlarını oluşturduğunu kaydetti.

Tatar, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre Tatar’ın mesajı şöyle:

“Siyasi parti amblemi ile değil isimlerine olan güvenle seçilen, çalışkan, adil, hukukun üstünlüğüne inanmış, halkın istek ve arzularını, sıkıntılarını ilk elden bir üst makamlara bildiren muhtarlarımız demokrasimizin temel taşlarını oluşturmaktadırlar.

Muhtarlık, fedakârlık ve aidiyetlik gerektiren zor bir görevdir. Arkasına hiçbir gücü almadan sadece hizmet için bu göreve talip olurlar.

Hizmetin hızlı bir şekilde halkımıza ulaştırılmasında en önemli mihenk taşı olmakla beraber bu zorlu görevi büyük bir özveri ve meşakkatle yerine getiren muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü can-ı gönülden tebrik eder, huzur ve başarılarının devamını dilerim”.