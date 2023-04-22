Tatar, Muratağa-Sandallar ve Atlılar şehitliklerini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bayram ziyaretleri kapsamında Muratağa- Sandallar ve Atlılar şehitliklerini ziyaret ederek, şehit ailelerinin acısını paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün çok acılar çektiğini, şehitler verdiğini, ancak Muratağa, Sandallar ve Atlılar’da yaşananların bambaşka bir olay olduğunu söyledi.

Çocuk, kadın ve yaşlıların katledilerek toplu halde gömüldüklerini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bu olayların unutulmasının mümkün olmadığını, unutturulmaması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, şehitliklerin ardından şehit ailelerinin evlerini ziyaret etti. Tatar, Mücahit Ali Gencer ve Mücahit Halit Bertunç’a, Kıbrıs Türkü’nün mücadelesinde verdikleri hizmetlerden dolayı Milli Mücadele Madalyası takdiminde bulundu.

KKTC’nin bugünkü aşamaya gelmesinde büyük katkıları bulunan Mücahitlerin her zaman yanında olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, gösterdikleri cesaret ve kahramanlıklardan dolayı kendilerine teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar’a ziyaretlerinde, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu da eşlik etti.